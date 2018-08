DSB-chef om lukkede rulletrapper: - Det kan jeg ikke komme ind på

Flere end 100.000 rejsende passerer hver dag Hovedbanegården. Nu bliver deres rejse en smule længere, når de skal hjem fra arbejde.

DSB har tirsdag lukket ned for alle rulletrapper på Københavns Hovedbanegård.

Det sker, efter at Arbejdstilsynet tirsdag var på en uanmeldt inspektion.

Her fandt inspektøren fejl og mangler på fire rulletrapper, derudover var inspektionsattesterne udløbet.

Lukningen sker, efter flere personer kom til skade på en af trapperne. Ekstra Bladet har talt med flere, der blev kvæstet af en løs metalskinne ved en af rulletrapperne.

- Arbejdstilsynet har været inde og inspicere på Hovedbanegården. De har kigget på fire rulletrapper og den tilhørende tekniske dokumentation. Der har ved besøget været nogle fejl og mangler. Blandt andet med, at inspektions-attesterne var udløbet.

- Derfor har vi valgt at tage de resterende rulletrapper ud af drift. Det gjorde vi klokken 15.30 tirsdag. Det har vi valgt at gøre, indtil vi har sikkerhed for, at de inspektions-attester lever fuldt op til reglerne.

- Det har vi bedt vores underleverandører om at redegøre for, hvorfor de ikke gør det, siger Jørgen Dyrendal Rasmussen, der er chef for DSB Stationsservice til Ekstra Bladet.

Kan ikke svare

Arbejdstilsynet bekræftede til Ekstra Bladet, at de har været ude at kontrollere rulletrapperne på Hovedbanegården tirsdag. Men de kunne ikke komme med flere detaljer i sagen, da rapporten ikke var færdig endnu.

Hos DSB er der heller ikke en stor villighed til at kaste lys over sagen.

Du siger, at jeres underleverandører vil redegøre for det, hvem er jeres underleverandører?

- Vi har underleverandører, som laver de her ting.

Hvem er det?

- Det er vi ikke interesseret i, at det kommer ud. Men vi har nogen, som servicerer og vedligeholder vores tekniske udstyr.

Hvad er det for fejl og mangler, der er på rulletrapperne?

- Det kan jeg ikke komme ind på. Det er nogle forskellige ting. Det er ret teknisk og ikke noget, som jeg kan komme ind på.

Det er for teknisk til, at du kan komme ind på det?

- Ja, det er svært at komme ind på i detaljer. Der er nogle ting, der ikke har levet op til kravene på fire af rulletrapperne.

Det var denne metalskinne, der kvæstede fire personer. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet har så sent som i går skrevet om, at flere personer er blevet kvæstet på jeres elevatorer på Hovedbanegården, er det derfor, at de nu er slukket?

- Vi kan ikke sige, at der er nogen sammenhæng mellem de ting. Det man kan sige, det er, at Arbejdstilsynet er kommet på uanmeldt besøg i dag. Det kan man godt tro kan være afledt af noget af det, der er sket. Men om der er en direkte sammenhæng, det kan vi ikke sige ellers.

Du mener ikke, at der er en sammenhæng mellem deres besøg, og at flere er blevet kvæstet?

- Det kan godt ske, at der er det. Men de fejl der eventuelt er på dem og på det der skete i søndags, det kan vi ikke sige, at der er en sammenhæng med.

I ville selv lave en undersøgelse i forbindelse med, at flere blev kvæstet, hvor langt er I med den?

- Det arbejdes der stadigvæk på.

Nu kommer Arbejdstilsynet jer lidt i forkøbet. Har I ikke gjort jeres arbejde godt nok?

- Det er svært at sige. Men vi ved ikke, hvad Arbejdstilsynet kommer frem til.

I ved simpelthen ikke, hvad det er for fejl og mangler?

- Vi har ikke fået nogen rapport fra Arbejdstilsynet endnu. Derfor kan vi ikke sige noget detaljeret om det.

Hvordan kan det ske, at der har været disse ulykker - hvem bærer ansvaret?

- Vi har bedt vores underleverandører om at redegøre for, hvad der er årsagen til, at de her rulletrapper ikke lever op til Arbejdstilsynets krav, fordi der skal ikke være nogen tvivl om, at det ikke er tilfredsstillende. Og det er jo i særdeleshed meget beklageligt, når det er noget, der rammer vores kunder, der skal til og fra togene hver dag.

Netop jeres kunder - der er mere end 100.000, der hver dag kommer forbi Hovedbanegården, hvad skal der til, før I åbner rulletrapperne igen?

- Vi vil ikke tage nogen chancer i den her sammenhæng. Vi vil ikke tage nogen chancer.

Er det et generelt problem med jeres rulletrapper i hele landet?

- Nej, det kan man egentlig ikke sige. Det er der ikke noget, som tyder på. Og det har vi ikke dokumentation for i øjeblikket.

Det vil sige, at der ikke er problemer med andre togstationer rundt om i landet, og der er styr på deres inspektions-attester?

- Det er der ikke noget, som der tyder på i hvert fald, siger Jørgen Dyrendal Rasmussen.