DSB-chefer afsløret i fly-sag

DSB har en helt klar vision for fremtiden. Flere danskere skal tage toget. Også til og fra destinationer i Europa.

Men de har tilsyneladende svært ved selv at gøre brug af det mere klimavenlige alternativ på skinner, som de brænder så stærkt for.

Togtur.dk kan nu i samarbejde med Ekstra Bladet afsløre, at DSB-toppen sendte 11 medarbejdere og chefer med fly frem og tilbage til World Passenger Festival 14-16 november.

En konference midt i Amsterdam, der er en af DSB's egne topdestinationer i Europa og på DSB's hjemmeside beskrives som 'hurtigt og nemt at komme til med tog' og 'med flere daglige afgang og få skift'.

'Med tog til Amsterdam kan I gøre ventetid til hyggetid, og der er god mulighed for både at læse en god bog, høre musik eller planlægge de sidste detaljer inden ankomst' lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

DSB's egne ansatte valgte Københavns Lufthavn frem for Hovedbanegården i København. Foto: Thomas Borberg.

Annonce:

Hyggetid

På DSB's hjemmeside gør de det endda helt klart. Du gør en forskel for klimaet, hver gang du tager toget. Og så er det endda blevet meget bekvemt og nemt at tage toget rundt omkring i Europa.

Men ikke nemt nok, når det gælder DSB's egne topfolk

Målet for flyveturen var togkonferencen World Passenger Festival i Beurs van Berlage i den centrale del af Amsterdam.

Konferencen er blandt andet sat i verden for at få flere europæere til at tage toget. Ligesom de over 300 talere blandt andet skulle fokusere på et skift til en mere bæredygtig offentlig transport, fremgår det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Amsterdam Centraal Station ligger blot 500 meter fra konferencehallen Beurs van Berlage. Foto: Ton Koene/VWPics/Ritzau Scanpix

Fra fly til tog

Blandt talerne var også en række af fly passagerne fra DSB's delegation. Heriblandt bæredygtighedschef og underdirektør hos DSB Aske Wieth-Knudsen.

Han var endda en af hovedtalerne og paneldeltagerne i forbindelse med emnet, der handlede om at 'skabe betingelser for et udbredt skifte til offentlig transport: En håbløs drøm eller en realistisk vision?'.

Annonce:

Her skulle han endda tale om, hvordan tog jernbanevirksomhederne i Europa kan lykkedes med at skifte fra biler og fly til tog og bus, ligesom et af emnerne var at gøre klimavenlig transport til normen i Europa.

Det fandt ifølge dagsorden sted 09.35 søndag 18. november. Samme dag som Aske Wieth-Knudsen satte sig ind i et fly for igen at flyve hjem til Danmark.

Blandt de andre DSB-deltagere på konferencen var Head of Digital Labs Jacob Saugman og Head of Revenue Management Jørgen Villadsen.