DSB: Der kører ingen S-tog i Storkøbenhavn

DSB meddeler klokken 05.08 mandag, at der ikke kører S-tog i Storkøbenhavn. Årsagen er en strejke blandt lokomotivførerne.

DSB oplyser endvidere, at der ikke vil blive indsat togbusser som erstatning for togene.

Ifølge DSB vil Rejseplanen løbende vil blive opdateret.

Uroen mellem DSB-ansatte og ledelsen i DSB har længe ulmet. Søndag meddelte en række anonyme DSB-ansatte, som frygtede for deres fremtid i DSB, at togdriften mandag morgen ville blive ramt.

Det er forhandlinger mellem Dansk Jernbaneforbund og DSB's ledelse, som er brudt sammen. Ifølge Dansk Jernbaneforbund har de ansatte i DSB ikke længere tillidsfolk. Denne påstand afvises dog af ledelsen i DSB.

Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, siger til Ritzau, at det er usikkert, hvornår togene i hovedstadsområdet vil køre igen.

- Der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Og det er i sagens natur svært at sige, hvornår lokomotivførerne genoptager arbejdet, siger han.

- Vi opfordrer alle passagerer til at holde sig opdateret online. Men man bør forsøge at finde alternative transportformer som for eksempel bus eller metro.

Han understreger, at rejsetidsgarantien fortsat gælder.

