DSB-direktør om nye eltog: Vedligehold er risikabelt

Et flertal i Folketinget er enig om at sætte gang i indkøbet af de eltog, som skal erstatte de aldrende IC3-tog og de udskældte IC4-tog.

Med aftalen er DSB forpligtet til at købe minimum 90 tog.

Det skal dog ikke længere være en opgave for DSB at vedligeholde togene. Udbuddet skal nemlig omfatte en såkaldt Full Service Agreement (FSA). Det betyder, at hele vedligeholdelsesopgaven bliver producentens ansvar.

Men den model kan være risikabel, vurderer DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen.

Modellen vil fungere, hvis leverandøren gør det godt. Til gengæld vil den medføre en betydelig risiko for togdriften, hvis producenten ikke gør det godt på vedligeholdsområdet, lyder det.

- Vi er helt enige i, at det er vigtigt, at togproducenten er med til at tage ansvaret for togenes driftsstabilitet, siger Flemming Jensen.

- Men vi synes også, at det er vigtigt, at man baserer de løsninger, man vælger, på kendte modeller, som er velafprøvet i Europa.

Direktøren konstaterer, at der ikke er de store erfaringer med den model, som skal i udbud, i forbindelse med store togindkøb andre steder i Europa.

- Der er ikke i dag ret mange udbud i Europa af den størrelse, som DSB's udbud er på, hvor man også integrerer vedligeholdelse. Det er uprøvet mark for de fleste togproducenter, siger Flemming Jensen.

Han pointerer, at det for DSB er vigtigt, at man i størst mulig udstrækning eliminerer de risici, der er forbundet med indkøb og leverance.

På trods af de manglende erfaringer er Flemming Jensen tilfreds med, at der nu er lavet en aftale, som gør det muligt for DSB at købe moderne tog.

- Vi har i dag en aldrende sammensætning af tog med mange dieseltog, som virkelig trænger til at blive skiftet ud med mere moderne og miljørigtige eltog, siger han.

Alle partier på nær Enhedslisten er med i aftalen.