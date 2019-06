DSB erkender fejl i løn til lokoførere

DSB har haft tekniske problemer med udbetaling af variabel løn til lokoførere, og det er derfor forståeligt, at lokoførerne er utilfredse.

Men det er forkert, at medarbejderne nedlægger arbejdet. Det mener kommunikationschef i DSB Niels-Otto Fisker, som om lønproblemerne siger:

- Det er vi selvfølgelig meget kede af. Det er dybt beklageligt. Det er selvfølgelig vores opgave at kunne det. Men det har vi måtte udskyde nogle dage.

- Det har tilsyneladende frustreret en række medarbejdere så meget, at man har nedlagt arbejdet i dag. Vi forstår medarbejdernes frustration, men vi synes omvendt ikke, at det er den rigtige måde at udtrykke sin utilfredshed på, siger kommunikationschefen.

Han fortæller, at DSB fredag har tilbudt medarbejderne, at de kan få en straksudbetaling.

Fredag stod S-togene stille i tre timer, da lokoførere nedlagde arbejdet. Ifølge DSB er arbejdsnedlæggelsen overenskomststridig.

Fra klokken 9 holdt lokoførerne et fagligt møde. Her var den manglende løn et af punkterne, fremgår det af et papir med en dagsorden for mødet.

Heraf fremgår det, at der på mødet også ville blive diskuteret "ingen tillid til ledelsen" og "ingen mulighed for at søge ferie".

Desuden er manglende mulighed for at tjekke sine særlige ydelser og normtid samt manglende mulighed for at få tildelt normnedsættende dag, trods overnorm, kritikpunkter.

Thomas Bryan-Lund, der er fællestillidsmand for lokomotivførerne på S-togene, fortæller, at medlemmerne længe har udtrykt mistillid til ledelsen i DSB.

Han understreger, at han ikke synes, at medarbejderne burde blive væk fra arbejdet. Selv sad han under nedlæggelsen fast i S-togsnettet, da togene ikke kørte.

- Jeg har opfordret folk til at genoptage arbejdet med det samme, siger han.

Der har tidligere været arbejdsnedlæggelser blandt lokoførerne. Men i slutningen af maj nåede DSB og Dansk Jernbaneforbund til enighed om en række lokalaftaler.

Men der er tilsyneladende stadig ikke udbredt tillid til ledelsen blandt medarbejderne, må man forstå af papiret.

Spørgsmål: Har DSB været gode nok til at prøve at få tilliden tilbage?

- Det vil jeg ikke være den, der bedømmer. Vi har i hvert fald fået nogle lokalaftaler på plads - noget som både Dansk Jernbaneforbund og DSB har været rigtigt tilfredse med.

- Nu gælder det om at se fremad. Men det er klart, at efter lang tid med uenighed skal man lige vænne sig til at se fremad. Det gælder vel begge parter. Og det vil jeg opfordre til, at vi gør bedst muligt, siger Niels-Otto Fisker.

DSB oplyser, at man rent rutinemæssigt vil lade Arbejdsretten tage stilling til fredagens arbejdsnedlæggelse, som ifølge DSB er overenskomststridig.

S-tog holder stille