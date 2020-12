DSB forventer rekordfå togrejsende i julen

Juletravlheden plejer at præge de danske motorveje og togstationer i dagene op mod jul. Men sådan er det ikke i år.

- Vi havde en jul i 2019, som var et rekordår i forhold til, hvor mange som tog toget. Men i år bliver det meget modsat, for vi forventer rekordfå julerejsende, forklarer Tony Bispeskov, informationschef hos DSB.

Det er særligt coronaen, der lægger et låg på rejselysten blandt de danske togpassagerer ifølge Bispeskov.

- Vi forventer under halvdelen af, hvad vi havde af rejsende i juledagene sidste år.

I sidste uge lagde DSB et loft på, hvor mange pladsbilletter som kan købes frem til 3. januar. Nu kan togselskabet maksimalt sælge billetter til 70 procent af pladserne til ture på tværs af landet.

Loftet gælder InterCity, InterCityLyn og Lyn+. Det nye loft har mandag ikke resulteret i udsolgte afgange.

- På nuværende tidspunkt har vi stadig plads på afgange lillejuleaftensdag, som er den store udrejsedag.

- Så der er masser af plads, men hvis man gerne vil undgå store mængder af mennesker, skal man rejse enten meget tidligt eller meget sent, lyder det fra Bispeskov.

Coronavirus påvirker ikke kun togtrafikken. Også trængslen på de danske veje kan blive anderledes, siger Jakob Riis-Petersen, vagthavende ved Vejdirektoratet.

- Vi (Vejdirektoratet, red.) læner os op ad, at sundhedsmyndighederne har meldt ud, at borgerne helst ikke skal begive sig for meget rundt i landet. Men samtidig forventer vi stadig, at der kommer noget trafik alligevel.

Riis-Petersen understreger, at det er svært at sige noget om, hvor mange som vil tage bilen i juledagene:

- Men hvis vi lægger os op ad de tidligere år, så kommer der flere biler, end vi normalt har på vejene.