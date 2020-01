DSB fyrer 25

25 DSB-arbejdere kan se frem til en fyreseddel.

Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

I alt er det omkring 40 stillinger, der bliver nedlagt, men DSB har ikke genbesat en række ledige stillinger, og derfor er det kun 25 mennesker, der får sparket.

Det endelige antal afhænger af, hvor mange ansatte der tager imod et tilbud om frivillige fratrædelsespakker.

Ifølge Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB, er der blevet brug for at reducere omkostningerne på grund af markedssituationen.

- DSB er i et marked med skarp konkurrence fra billigere biler og busser. Vi skal også planmæssigt overdrage strækninger til andre operatører, derfor er det nødvendigt at tilpasse virksomheden til fremtidens krav.

- Det betyder, at vi løbende skal minimere vores omkostninger, blandt andet gennem en mere effektiv administration og en yderligere reduktion af medarbejderstaben, siger Flemming Jensen i pressemeddelelsen.

Den planlagte reduktion omfatter medarbejdere med administrative funktioner. Det vil ifølge DSB sige både medarbejdere og ledere.

Ved udgangen af tredje kvartal i 2019 havde DSB 6860 fuldtidsansatte. Det var godt 140 færre medarbejdere end ved indgangen til året.

Foreløbigt har DSB ikke offentliggjort det økonomiske resultat for 2019. Men ved udgangen af tredje kvartal havde selskabet tabt 31 millioner kroner før skat.

Tidligere har DSB fortalt, at selskabet regner med at få et nulresultat for hele året.

I 2018 tjente DSB 568 millioner kroner før skat. Det var positivt påvirket af indtægter på 267 millioner kroner fra salget af en kontorejendom.