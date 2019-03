DSB fyrer folk

DSB skal igen ud i en fyringsrunde. Det erfarer Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal 60 mennesker fyres i administrationen.

Dermed er det andet år i streg, at DSB skal ud og fyre. I 2018 røg 100 ansatte.

Både fyringsrunden nu og fyringsrunden for et år siden er en del af en større spareplan, hvor DSB fra 2016 til 2020 skærer administrationen med 25 procent.

Presset

DSB har gennem de senere år været presset på en række parametre. Først og fremmest har de skrantende IC4-tog betydet, at DSB gennem en årrække har manglet materiel til at sikre stabiltogdrift. Således har DSB stået i en klemme, for en stor del af jernbanenettet er i gang med at blive elektrificeret. Derfor har det ikke givet mening at gå ud og købe nye dieseltog. Det betyder så, at kunderne må vente på, at jernbanenettet er klar til nye eltog. I stedet er de gamle IC3-tog i vid udstrækning forsøgt at blive sminket op med nyt stof på sæderne og renoverede toiletter.

Gennem det seneste år er DSB også røget uklar med en stor del af medarbejderskaren. Baggrunden er primært, at DSB i slutningen af 2017 meldte sig ind i Dansk Industri. I den forbindelse har statsbanerne opsagt alle overenskomster og lokalaftaler, som sidenhen er blevet genforhandlet. Uroen har betydet flere sygemeldinger, ligesom strejker lurede gennem 2018.

Samtidig er kunderne begyndt at vinke farvel til DSB, viser seneste årsrapport fra statsbanerne.

Alene fra 2017 til 2018 er der sket et fald på 0,6 procent i passagerantallet.

DSB er ad flere omgange blevet kritiseret for ikke at sænke priserne. Statsbanerne er dog forpligtet lovmæssigt af et takstsamarbejde med trafikselskaberne i Danmark. Det betyder, at danskerne kan bruge DSB-billetter i busserne og omvendt. Derfor har DSB i stedet valgt at indføre Orange-billetter, som priserne kan sænkes på. Billetterne er knap så fleksible som en standardbillet, ligesom de kun kan bruges i DSB's transportsystem. DSB kan dog anmode trafikministeriet om at komme ud af takstsamarbejdet, men det har statsbanerne hidtil ikke benyttet sig af, selv om flere konkurrenter har bidt sig fast i markedet med markant lavere priser.

