DSB gennemfører prisændringer: Her er de nye takster

DSB gennemfører årligt en justering af deres priser, og i år træder de i kraft 20. januar, skriver DSB i en pressemeddelelse.

Det giver nye priser i hele landet for både billetter og kort, mens der dog fortsat vil være regionale forskelle på priserne.

Takst Vest

Den gennemsnitlige prisstigning vest for Storebælt bliver på to procent og gælder både for rejser med rejsekort, pendlerkort og enkeltbillet.

Man startede i marts 2018 et samarbejde ved navn 'Takst Vest', som skulle give mere ensrettede priser for de seks trafikselskaber i Jylland og på Fyn, så den offentlige transport skulle blive lettere at tilgå.

Dette samarbejde fortsætter ved DSB's nye priser, så selskaberne skulle være enige om prisjusteringen, før den kunne gennemføres.

- En del af de ændringer, der bliver gennemført nu, er aftalt mellem de fire trafikselskaber(Red. Sydtrafik, Midttrafik, NT og FynBus) samt Arriva og DSB, der i fællesskab gennemførte reformen i det forgangne år, siger underdirektør i DSB Kommerciel, Aske Wieth-Knudsen, i en pressemeddelelse fra DSB.

Priseksempler Priseksempel fra strækningen Odense – Vejle: 2018 2019 Enkeltbillet voksen 141 kr. 144 kr. Rejsekort voksen 141 kr. 142 kr. Pendlerkort voksen 2.150 kr. 2.160 kr. Priseksempel fra strækningen Horsens – Aaarhus: 2018 2019 Enkeltbillet voksen 82 kr. 84 kr. Rejsekort voksen 77 kr. 79 kr. Pendlerkort voksen 1.200 kr. 1.230 kr. Kilde: DSB

Ændringer på Sjælland

Bus, tog og metro bliver i gennemsnit 2,1 procent dyrere på Sjælland, mens der samtidig vil blive justeret på zonerne ved nogle af de stationer, der ligger på en zonegrænse.

Der vil også ske ændringer i billetpriserne på strækningen over Øresund til Sverige. Her stiger priserne gennemsnitligt med omkring 2,7 procent, og disse takster er fastsat i samarbejde med svenske 'Skånetrafiken' for at priserne i de to lande er nogenlunde ens.