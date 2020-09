DSB giver pengene tilbage

Du kan få pengene tilbage for dine kort eller billetter i hovedstadsområdet og Odense

Hvis du ikke kan eller vil rejse grundet den nye situation i de 18 coronaramte kommuner, så kan du nu få refunderet billetter fra DSB.

Det skriver togselskabet på Twitter.

Det er efter regeringens seneste anbefalinger og tiltag, der omhandler hovedstadsområdet og Odense Kommune fra 8. til 21. september, at DSB vælger at lave særlige regler for refundering.

- Man kan stadig trygt rejse med DSB, hvor vi har samme forholdsregler med mundbind og pladsbillet. Der kommer nok endnu mere plads i togene, så man kan holde en sikker afstand, siger Aske Wieth-Knudsen, der er Bæredygtighedschef hos DSB.

De midlertidige regler gælder for Pendlerkort og Ungdomskort samt DSB Orange og klapsædebilletter.

Standardbilletter og Orange Fri kan refunderes med almindeligt gældende regler for tilbagebetaling.