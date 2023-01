DSB hæver priserne

Stigende udgifter til blandt andet brændstof får DSB til at skrue op for priserne

Hvis man skal ud og se med DSB, skal man snart hive flere penge op af lommerne.

Fra 15. januar bliver prisen nemlig reguleret, og det betyder, at en række priser kommer til at stige.

'Efter flere år med få eller ingen justeringer i taksterne kommer dette års ændringer til at afspejle de stigende udgifter på blandt andet brændstof,' lyder meldingen fra DSB.

Samme pris på billet og kort

Rejsende vil fremover opleve, at prisforskellen mellem enkeltbillet og rejsekort kommer til at være mindre - eller at prisen er den samme.

- Vi ønsker, at det skal være mere enkelt at gennemskue, hvilken billet der passer bedst til din rejse, uanset hvilken kanal billetten er købt i, så vi har valgt at regulere på priserne for at mindske forskellen i priserne, lyder forklaringen fra Charlotte Saltoft Kjærulff, som er kundechef i DSB.

Der er stor forskel på, hvor meget priserne stiger på tværs af landet. Det er dog fastsat af Trafikstyrelsen, at selskaberne i den offentlige transport i år må lade priserne stige med gennemsnitligt 4,9 procent.

Du kan se, hvor og hvor meget priserne stiger her.