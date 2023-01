DSB har betalt 24 millioner tilbage til pendlere for forsinkelser

Forsinkede tog har kostet DSB dyrt i løbet af 2022.

I løbet af året har selskabet betalt 24,3 millioner kroner tilbage til pendlere som kompensation for forsinkede tog.

Det oplyser DSB til Berlingske.

Året før betalte DSB 6,3 millioner tilbage til kunder, der var tilmeldt rejsetidsgarantien for pendlere. Beløbet er dermed blevet næsten firedoblet.

Man kan tilmelde sig rejsetidsgarantien for pendlere, hvis man rejser på et pendlerkort, et ungdomskort eller et erhvervskort, der gælder i mindst 30 dage.

Det er DSB's mål, at toget ikke skal være mere end tre minutter forsinket i mindst 87,4 procent af tilfældene. Hvis togene på den strækning, man pendler på, er forsinket oftere, kan man få kompensation.

I 2022 kom de rejsende ifølge Berlingske frem til tiden 94,2 procent af gangene, hvis de tog et S-tog. Det samme gjorde sig gældende for 73,3 procent af dem, der rejste med et fjern- eller regionaltog.

- Det, der bekymrer os, er selvfølgelig kundernes oplevelse. De skal have en oplevelse af, at toget kører stabilt og til tiden, så man kan regne med det i sin hverdag, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB, til Berlingske.

Ifølge avisen er næsten halvdelen af pengene - cirka 11 millioner kroner - udbetalt til pendlere på strækningen mellem København og Odense.

Ifølge DSB var Banedanmark ansvarlig for 42,6 procent af årets forsinkelser. DSB var selv ansvarlig for 29,5 procent, mens andre uforudsete hændelser stod for de sidste 27,9 procent.

Det er Banedanmark, der står for at vedligeholde og udbygge jernbaneskinnerne. Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet.