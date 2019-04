DSB hiver ansatte i arbejdsretten

De strejkende DSB-ansatte bliver nu hevet i arbejdsretten for den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, der finder sted mandag.

Det skriver DSB i en pressemeddelelse.

'Det er beklageligt, at vores kunder bliver taget som gidsler i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Dansk Jernbaneforbund har gennem i længere tid ikke medvirket til at skabe ro om vores fælles forhandlinger, tværtimod har de i deres retorik og ageren været med til at understøtte flere overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, senest den der er i gang lige nu,' siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.

Men det vil Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund, ikke høre tale om:

- Jeg opfordrer naturligvis ikke til strejke. Jeg har fået en mail fra Dansk Industri, som har bedt os om at opfordre folk om at gå i arbejde. Det har vi gjort. Vi har skrevet ud, som vi skulle. Og så har jeg været inde på hovedbanegården og sagt, at de skal gå i arbejde. Men det lykkedes ikke for mig at få dem til, siger han.

Iskold luft

Der har været iskold luft mellem DSB-ledelsen og de ansatte i mere end et år. Det startede i december 2017, hvor DSB meldte sig ind i Dansk Industri. I den forbindelse blev alle aftaler med ansatte opsagt. Det vil sige, at der skulle forhandles nye overenskomster og lokalaftaler. Uroen betød, at flere DSB-ansatte var syge på samme tid, hvilket gav ustabil togdrift.

Efterfølgende blev der landet over skrevet udtalelser fra de ansatte, hvor der blev udtrykt mistillid til DSB-ledelsen.

En række overenskomster faldt efterfølgende på plads. Men uroen er begyndt at ulme igen, efter at Dansk Jernbaneforbund og DSB ikke er blevet enige om et nyt sæt tillidsfolk.

Fredag sagde DSB, at det bestrides, at der ikke er plads til tillidsfolk i DSB. 28. marts sendte DSB således et brev til Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund, hvori det lyder:

Uenige om aftale

'For så vidt angår spørgsmålet om tillidsrepræsentanter efter 1. april 2019, så skal vi under henvisning til vores drøftelse i efteråret 2018 gøre opmærksom på, at overgangen til de nye tillidsrepræsentantregler, netop blev udskudt til den 1. april 2019 efter ønske fra Dansk Jernbaneforbund, idet forbundet skulle have den fornødne tid til at komme på plads med nye valg af tillidsrepræsentanter. Vi skal derfor foreslå, at parterne aftaler at følge den nye TR-aftale, der er forhandlet parterne imellem, og at Dansk Jernbaneforbund inden 1. april 2019 meddeler DSB(...), hvilke tillidsrepræsentanter, der er valgt som tillidsrepæsentant i DSB efter denne aftale.'

Men Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund, mener, at DSB fordrejer tingene. I en skriftlig udtalelse lyder det:

'Stol aldrig på en underdirektør hvis fornemste opgave er at provokere og skabe konflikt.'

'Dansk Jernbaneforbund har fra dag 1 i denne konflikt meddelt DSB, at forbundet IKKE indgår del-aftaler.'

Låst fast

'Dansk Jernbaneforbund har fra dag 1 meddelt DSB, at INGEN aftaler bliver underskrevet, før den samlede pakke ligger klar og ALT er forhandlet på plads.'

'Dette princip har direktør Flemming Jensen accepteret og flere gange offentligt givet udtryk for at have forstået. Nu har han tilsyneladende pludselig valgt ikke at forstå det alligevel.'

Henrik Horup mener, at stemningen mellem parterne er så kold, at de bliver nødt til at starte forhandlingerne gennem hovedorganisationerne.

- Som fronterne er skåret op, er der ikke andet at gøre end at gå til vores hovedorganisation FH, og så må DSB gå til Dansk Arbejdsgiverforening. Vi er fuldstændig låst fast, siger han.