DSB i nattekaos: Personalet skred

En ellers banal rejse fra København til Hamborg udviklede sig natten til fredag kaotisk for passagerne.

Det bekræfter DSB samt Syd- og Sønderjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

Ud af det blå forlod togets personale toget, og derfor kunne det ikke køre videre fra grænsebyen Padborg.

Resultatet blev, at de mange passagerer ikke kunne komme længere. De var strandet i sommernatten.

Dårlig stemning

Politiet oplyser, at der opstod 'dårlig stemning', fordi der ikke var plads til alle passager, da erstatningsbusser endelig ankom.

Betjente sikrede 'ro og orden'. Og at ældre, børn og kvinder fik plads i busserne, mens mange andre blev efterladt, lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Det er simpelthen en dybt beklagelig situation, siger informationschef hos DSB Tony Bispeskov, der betegner situationen som 'kaotisk'.

Ifølge DSB strandede toget klokken 22:30. Fra klokken 23:30 og frem ankom fem togbusser, der skulle transportere folk videre.

Men hvorvidt det var nok til at medbringe alle passagerer, ved DSB ikke på nuværende tidspunkt.

Kvinder og børn

Den ukrainske journalist og forfatter Stanislav Aseyev skriver på Twitter, at han tilbragte natten på stationen.

- Toget stoppede simpelthen og mere end hundrede mennesker - heraf kvinder og børn - blev efterladt på gaden midt om natten, skriver han.

Årsagen til den kaotiske rejse var en pludselig sygemelding fra togets tyske personale, oplyser DSB.

Lokomotivføreren var klar til at køre toget til Hamborg, men af uvisse årsager meldte togets øvrige personale sig pludseligt syge og forlod tog og stadion uden at hjælpe passagerne i deres videre færd.

DSB arbejder stadig på at opklare, hvorfor personalet valgte at efterlade toget på den aparte måde. Det tyske togselskab DB har foreløbig ikke kunnet give en god forklaring, lyder det fra Tony Bispeskov, der kalder situationen barok.

Det er ifølge informationschefen således fuldstændig uvist, hvorfor togpersonalet meldte sig syge midt i en rejse. Det var ellers samme personale, der havde ført toget til Købehavn og tilbage til Padborg. Så hvorfor de pludselig sygemeldte sig står uklart.

Tony Bispeskov opfordrer alle passagerer til at kontakte DSB med henblik på erstatning og refundering af eventuelle udgifter på grund af forsinkelsen, som endte med at være langt ud over rejsetidsgarantien, der giver fuld refundering af billettens pris ved forsinkelser over to timer.

Toget var næsten to timer forsinket allerede fra afgangen i København torsdag aften.

Politiet var til stede på Padborg station, fordi der foregår grænsekontrol mellem Tyskland og Danmark.