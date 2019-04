DSB indgår aftale med ansatte: Sådan påvirker det togdriften

DSB og Dansk Jernbaneforbund har indgået aftale om at indsætte tillidsrepræsentanter som hidtil. Dermed kommer der ikke strejke mandag, lyder det fra den fraktion af ansatte, der sidste mandag strejkede.

'Det er med glæde, at medarbejderne i DSB kan meddele offentligheden, at arbejdet IKKE nedlægges mandag d. 8. april 2019,' skriver de ansatte i en pressemeddelelse sendt til Ekstra Bladet.

I et nyhedsbrev oplyser Dansk Jernbaneforbund, at der er indgået en aftale:

'Som led i parternes intensiverede forhandlinger er der enighed om, at de pr. 31. marts 2019 ophørte tillidsrepræsentanter fortsætter deres hverv frem til 1. juni 2019. Samtidig er der enighed om, at 'Protokollat om aftale om samarbejde og tillidsrepræsentanter i DSB SOV" af 15. november 2018 betragtes som et delforlig, der i overensstemmelse med hovedorganisationernes tillægsaftale af 5. april 2019 ikke gøres til genstand for en fornyet forhandling.'

Ingen kommentarer fra DSB

DSB oplyser gennem presseafdelingen, at det statslige selskab ikke har nogen kommentarer. Derimod henvises til en fælles meddelelse, der tidligere i dag blev sendt ud sammen med Dansk Jernbaneforbund. Heri lød det:

'Det blev aftalt, at DSB og Dansk Jernbaneforbund i dag går ind i en ny intensiveret forhandlingsproces med henblik på at indgå lokale aftaler for lokomotivpersonale og togpersonale. Derudover skal tilpasningsforhandlingerne for stationspersonalet færdiggøres. Det første forhandlingsmøde afholdes i eftermiddag.'

'Parterne er enige om, at forhandlingerne bliver afsluttet senest 1. juni 2019. Parterne er derudover enige om, at det er særligt afgørende, at arbejdet holdes normaliseret i forhandlingsperioden, og at parterne afstår fra offentlig kommunikation om forhandlingerne.'

De ansatte håber nu, at konflikten kan lægges ned, men der er dog stadig en slet skjult trussel i pressemeddelelsen:

'Medarbejderne i DSB byder de nye forhandlinger velkommen, men gør samtidig opmærksom på, at vores tålmodighed er opbrugt!'