DSB langer ud: Stop hamstring

DSB opfordrer nu til, at folk ikke skal bestille flere pladsbilletter, end dem de skal bruge til deres togtur.

De gratis pladsbilletter bliver lige nu ifølge DSB købt flere gange af de samme personer.

Når personerne ikke præcist ved, hvilket tidspunkt de skal rejse på, så dækker de sig ind ved at booke til flere tider.

Flere er gået forgæves efter togbilletter til toge, der ikke er fyldt helt op, oplyser DSB.

- Vi opfordrer folk til, at afbestille den de ikke bruger, siger Informationschef ved DSB, Tony Bispeskov til Ekstra Bladet.

Regionale forskelle

Der er blevet bestilt cirka 18 procent flere pladsbilletter, end der har været folk på togene i uge 35 over hele landet.

Det er dog ikke ligeligt fordelt over togskinnerne eller over tidspunkterne på dagen.

- Det er især omkring myldretid, at folk vælger at booke mere end en pladsbillet, siger Tony Bispeskov.

Nordjylland er også hårdere ramt, hvor strækningen fra Skørping til Aalborg har op til 30% af flere pladsbilletter booket, end der er passagerer på togene.

Rejsekort besværliggøre

Da mange danskere bruger rejsekort, kan DSB ikke ændre systemet, så en pladsbillet skal være knyttet op på togbilletten.

- Folk med rejsekort skal have mulighed for at booke en pladsbillet uden at købe en normal billet, siger Tony Bispeskov.

DSB kan derfor ikke gøre andet end at opfordre folk til huske at afbestille, hvis de har booket for mange pladsbilletter.