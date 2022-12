DSB lukker udendørs billetautomater nytårsaften

Det vil ikke være muligt at købe en billet i en af DSB's udendørs billetautomater, hvis man skal med toget nytårsaften.

I et forsøg på at undgå hærværk lukker DSB nemlig de automater, der ikke står indenfor.

Automaterne vil være lukket senest fra klokken 18 nytårsaften. DSB regner med, at de vil være åbne igen i løbet af dagen 1. januar.

- Vi har haft dem lukket siden nytåret 2007 til 2008. Der havde vi en situation, hvor 47 automater blev ødelagt af nytårskrudt, og det vil vi selvfølgelig gerne undgå, siger informationschef i DSB Tony Bispeskov.

- Dels er det meget omkosteligt. En ny automat koster 250.000 kroner. Dels giver det også gener i lang tid, fordi folk jo så ikke kan bruge de automater, der er blevet ødelagt.

DSB har oplevet, at nedlukkede automater i langt mindre grad bliver udsat for hærværk.

- Vi har fået langt, langt færre ødelagte automater, som følge af at vi har spærret dem omkring nytårsaften. Så det gavner, og det gør jo så også, at automaterne virker med det samme, når vi åbner for dem igen, siger Tony Bispeskov.

Det vil fortsat være muligt at benytte de indendørs billetautomater, Rejsekort eller DSB's app, hvor man kan købe billetter.

Desuden kan man købe billetter på DSB's hjemmeside, i 7-Eleven-butikkerne på stationerne eller i Salg & Service-butikkerne på Københavns Hovedbanegård, Odense Banegård Center og Aarhus Hovedbanegård.