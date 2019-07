DSB med usædvanlig efterlysning: Er du denne mand?

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Er du en mand, og tog du toget fra Herning mod Farum tirsdag 2. juli?

Så kan det være, at du er den netop den person, som en ung kvinde har sendt en efterlysning ud efter. Det er dog ikke den normale efterlysning, hvor folk er forsvundet, men af en lidt anderledes karakter.

Den unge kvinde fortryder nemlig, at hun ikke fik taget mod til sig og indledte en samtale med den yngre mand under togturen, hvor han skiftede tog ved Københavns Hovedbanegård. Her lykkedes det kvinden diskret at tage et billede af ham.

Derfor har hun torsdag kontaktet DSB, som hun ønsker bringer billedet af manden, i håbet om at han så vil kontakte hende.

'Send os gerne en privat besked, hvis det er dig på billedet,' skriver DSB opfordrende på sin Facebook-side.