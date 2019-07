DSB-medarbejdere truer: Vil lamme togtrafik

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

DSB og dets personale fortsætter med at være på kant med hinanden, og nu varsler medarbejderne på ny, at togtrafikken skal lammes.

Specifikt S-togstrafikken.

Baggrunden er, at medarbejderne mener, at DSB ikke har udbetalt de nattillæg, som medarbejderne har krav på.

Det fremgår af en skriftlig meddelelse, som medarbejderne har sendt til Ekstra Bladet.

'1/6 skulle et nat tillæg for kørsel hen over kl 03:00 udløse et kontant tillæg på 500kr på lønsedlen for lokomotivførerne på S-tog, men tillægget udeblev på seneste lønseddel. Medarbejderne mangler derfor op imod 4500kr for udført arbejde.'

'Som konsekvens heraf, varsles der hermed arbejdsnedlæggelse fredag og lørdag nat d. 2/8 + d. 3/8 i tidsrummet kl 00:00-05:00 begge dage. Hvis DSB ikke ønsker at udbetale løn for arbejde i dette tidsrum, må togene beklageligvis holde stille i samme tidsrum,' lyder det i meddelelsen.

Åbner for enighed

Meddelelsen er underskrevet af 'De ansatte i DSB.' Det er den samme gruppe som hen over året har orienteret om de mange arbejdsnedlæggelser, der har ramt passagererne.

Uenighederne i DSB går tilbage til 2017, hvor DSB opsagde alle lokalaftaler med de ansatte, da den offentlige virksomhed meldte sig ind i Dansk Industri. Sidste år var stemningen så kold mellem ledelse og medarbejdere, at der på møder over hele landet blev udtrykt mistillid til DSB-ledelsen.

Men i år fandt DSB-ledelsen og de ansatte hinanden da en række lokalaftaler blev indgået. Alligevel har der siden været arbejdsnedlæggelser. Senest i juni, hvor de ansatte ligeledes mente, at DSB havde snydt dem for tillæg.

En anonym DSB-medarbejder oplyser til Ekstra Bladet, at konflikten ikke bliver til noget, hvis DSB udbetaler tillæggene.

- Vi vil sådan set bare gerne have lov at passe vores arbejde og få de penge, som vi har krav på, udtaler medarbejderen, der ønsker at være anonym af hensyn til sin ansættelse.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra DSB.

S-tog holder stille

