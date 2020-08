DSB ophæver krav om pladsbillet i sine tog

DSB ophæver kravet om pladsbillet i sine tog. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Siden midten af marts har kunderne skullet skaffe sig en gratis pladsbillet for at rejse med DSB's InterCity-, InterCityLyn- og regionaltog.

Med det ophævede pladskrav kommer kunderne igen til at skulle betale et sted mellem 10 og 30 kroner, hvis de ønsker en pladsbillet i togene.

Der udstedes ikke længere pladsbilletter til regionaltog, oplyser DSB.

Ændringen kommer, efter at Sundhedsstyrelsen fredag ændrede anbefaling af brugen af mundbind, fortæller informationschef Tony Bispeskov.

Nu er anbefalingen, at der bruges mundbind i den kollektive trafik, når der er trængsel og ikke kan holdes afstand. Den nye anbefaling trådte i kraft lørdag.

- Kunderne har mulighed for at tage mundbind på, og dermed kan vi også i højere grad udnytte pladsen i togene.

- Det gælder både fjern- og regionaltog, men også S-tog, hvor man ikke længere behøver at sidde forskudt, siger Tony Bispeskov.

Da det blot er en anbefaling - og ikke et krav - at bruge mundbind, når der er trængsel, er det dog ikke alle passagerer, som indtil videre har gjort det.

Spørgsmål: Er det ikke en risiko for folkesundheden at ophæve pladskravet?

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at oplyse kunder og andre om, at der nu gælder de her anbefalinger, så alle er klar over dem, siger Tony Bispeskov.

Han fortæller, at det er DSB's forventning, at kunderne læner sig op ad myndighedernes anbefaling.

Man kan stadig følge med i, hvor mange passagerer der er med et S-tog, før man stiger på, hvis man ønsker at undgå trængsel.

Det kan man på DSB's hjemmeside www.pladspaarejsen.dk.

DSB opfordrer fortsat alle passagerer til at vise hensyn til hinanden og følge myndighedernes anbefalinger.

Der kan købes mundbind, der opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, i DSB's 7-Eleven butikker. Det gælder, så længe lager haves, oplyser DSB.