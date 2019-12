DSB: Rekordmange julerejsende

Julen nærmer sig med hastige skridt, og mange danskere vil de næste dage bevæge sig på tværs af kongeriget med både bil, bus og tog.

Hvis du er en af dem, der står på tærsklen til en julerejse, har vi samlet en række anbefalinger fra DSB og Vejdirektoratet.

Tog

Hos DSB fortæller Informationschef Tony Bispeskov, at et historisk højt antal danskere har valgt at tage toget på juleferie. Derfor kan det være en god ide at undgå de mest travle rejsetidspunkter.

- De fleste tager afsted mellem klokken 11 og 16. Man kan stadig godt komme med afgange i det tidsrum, men hvis man har mulighed for det, vil man nok kunne få mere plads i kupeen, hvis man tager afsted tidligere eller senere, siger Tony Bispeskov.

- Der er to hovedpunkter for årets juletrafik. For det første har vi solgt omkring 40 procent flere billetter end tidligere. Det andet er, at selvom man måske kunne tro, at det kunne skabe kaos, så er det ikke tilfældet, siger han.

Han anbefaler desuden generelt, at man køber en pladsbillet til sin rejse.

- Så er man sikker på en behagelig tur, der kan hjælpe julestemningen lidt på vej, siger han.

De mest populære ruter for juletrafikken er ifølge Tony Bispeskov mellem København og Odense, København og Århus samt København og Fredericia.

Efter jul er billedet det samme bare med omvendt fortegn.

- Før jul kan vi se at den primære trafik er fra øst mod vest. Det skifter så, når folk skal hjem igen. Vi forventer at den største rejsedag efter jul bliver den 26. december, siger han.

Bil

Hos Vejdirektoratet fortæller vagtchef Jakob Riis-Petersen, at man umiddelbart ikke forventer store problemer med årets juletrafik, men han har dog alligevel et par gode råd til billisterne.

- Vi regner med, at de fleste tager afsted mandag, og det travleste tidspunkt plejer at være cirka mellem klokken 11 og 14.

- Hvis man har mulighed for det, er det en god ide at undgå det tidsrum, for det er her, flaksehalsene plejer at opstår, siger han.

Jakob Riis-Petersen siger desuden, at det er en god ide at undersøge den rute, man skal køre, inden man tager afsted.

- Vi forventer ikke de store problemer, men man kan selvfølgelig være altid uheldig. Så pak en god gang hygge til bilen, hvis uheldet skulle være ude, og man havner i en kø eller andet, siger han.

De steder, hvor der plejer at være mest trafik, er ifølge Jakob Riis-Petersen Vestmotorvejen, Fynske Motorvej, Trekantsområdet og vejen mod Sjællands Odde på Sjælland.

Bus

De fleste steder kommer bustrafikken til at køre efter en helligdags-køreplan når vi rammer den 24. december.

Da juletrafikken generelt bliver mest hektisk mandag mellem klokken 11 og 16, vil det på samme måde som med bil og tog kunne betale sig, at tage afsted enten tidligt eller sent, hvis man vil undgå at sidde alt for tæt i busserne.

På Forbrugerrådet Tænks hjemmeside, kan du se en oversigt over de forskellige busselskabers julekøreplaner.