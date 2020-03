DSB: Sådan sikres rengøringen i togene

DSB har beordret ekstragrundig rengøring af togene i forbindelse med coronavirussens udbredelse.

Det fortæller DSB's pressevagt til Ekstra Bladet:

- Vi retter os efter, hvad myndighederne siger, og de siger vand og sæbe, så det er det, vi bruger. Og så har vi ekstra rengøring af alle flader, som kunderne er i kontakt med, ligesom der bliver tørret ekstra af i førerrummet. Der er ekstra rent på alle flader, siger DSB's pressevagt.

DSB svarer, efter Ekstra Bladet er blevet kontaktet af en læser, som var bekymret over, at fladerne ikke bliver afsprittet:

- Spritten dækker kun 80 procent, så det handler om at vaske hænder.

- Dem, der gør rent, har fået at vide, at det er vigtigt, at de tørrer alle flader af. Og hvis man er bekymret, skal man selv spritte sine fingre af, lyder det videre fra pressevagten.