DSB sælger ubrugelige billetter: - Det er en fejl

Hvad kunne du tænke dig at betale for at køre fra Vesterport Station i København til Glostrup?

48 kroner, 88 kroner eller 228 kroner?

Den laveste pris er standard-taksten for en voksenbillet imellem de to destinationer, men fra DSBs automater på S-togsstationerne, får du alligevel muligheden for at betale ekstra.

Også selvom merprisen er penge direkte ud af vinduet.

1. klasse med S-tog?

Der kører nemlig udelukkende S-toge mellem de to stationer, men alligevel sælger DSB billetter til 1. klasse på både regionaltog og intercitytog.

Da Ekstra Bladet undersøgte de mystiske prisforskelle, kunne man eksempelvis også købe en billet fra Nørreport til Klampenborg, ligeledes til 228 kroner, eller en tur fra Nørreport til Hundige til den nette sum af 240 kroner.

Og da det umiddelbart kan være svært at få øje på faciliteter og service i S-togene, der berettiger en ekstrabetaling på op til 180 kroner, så kan man med en vis ret undre sig over, at billetterne overhovedet bliver sat til salg.

- Det er en fejl

Hos DSB erkender kommerciel direktør Jan Sigurdur Christensen dog også blankt, at den dyre valgmulighed i billetautomaten ikke burde være til stede.

- Det er korrekt, at det er en fejl. Mellem Vesterport og Glostrup giver det ikke mening, at kunne købe sådan en billet. For rent praktisk kan det selvfølgelig ikke lade sig gøre at køre den tur på 1. klasse.

- Så det er selvfølgelig en fejl og en købsmulighed, der ikke skal optræde i vores systemer, siger han.

Han fortæller desuden, at DSB gennem længere tid har testet løsningsmodeller, for at komme problemet til livs, men at det endnu ikke er lykkedes.

- Vi tester snart en ny løsning på problemet, og så håber vi på at kunne rette fejlen inden længe.

- Men det er klart, at hvis der sidder kunder derude, der har købt en billet til 1. klasse, som man ikke kan bruge, så er de velkomne til at henvende sig til os, og så får de prisforskellen refunderet, siger Jan Sigurdur Christensen.