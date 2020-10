DSB sælger ud af skandaletog

På den måde ville det være en lækkerbisken for en lyssky brugtvognsforhandler, men for Danmark har IC4-togene været et langt miserabelt bekendtskab, og nu skal de hældes ud.

Netmediet indblik.net skriver, at 11 IC4-tog i første omgang er sat til salg. Ekstra Bladet har spurgt DSB, om prisen på togene kan oplyses, men det ønsker statsbanerne af konkurrencemæssige årsager ikke at oplyse.

- Vi har valgt at sætte 11 overtallige IC4-tog til salg, fordi vi vurderer, at vi har de togsæt, som vi skal bruge til dække behovet frem til omkring 2025-2026, hvor Banedanmark har elektrificeret store dele af jernbanenettet og opgraderet signalsystemet til det nye ERTMS. Til den tid forventer vi ikke længere at have behov for IC4-togene, siger DSB-direktør for strategi og togmateriel Jürgen Müller.

Indblik.net har fået adgang til salgsmaterialet, hvor det blandt andet fremgår, at togene er i daglig drift, og at der mulighed for at bruge en salgsvogn i togene. DSB underholder dog ikke med, at stabiliteten på togene yderst svingende, og at organisationen selv ikke kunne finde ud af at få en forretningsmodel ud af salgsvognen, som derfor blev afskaffet.

DSB gav i sin tid fem milliarder kroner for togene, hvoraf det ene endte hos Gadaffi i Libyen.

En kommende sælger skal nok heller ikke læse meget om togene, før der kan komme krav om, at der skal penge på bordet for at overtage togene.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at togene var i elendig stand, da de ankom til Danmark.

Faktisk har håndværket været af så ringe kvalitet, at stort set alt skulle pilles ud af hvert tog og bygges op på ny, inden det kom ud at køre. Selv møtrikkerne skulle efterspændes, inden togene kommer på skinner. Og allerede i 2013 pillede DSB syv IC4-tog ud af køreplanen for at bruge dem til reservedele.

DSB lægger syv IC4-tog i graven

Det Skriger Bare til himlen

DSB mister IC4-rabat på 380 mio. kr.

Hemmeligt notat: Nye tæsk til DSB

Schweizere: Ny IC4-millionregning på vej

DSB godkendes til nye togkøb, men....

Får kæmpe bonus - nu bliver den afskaffet