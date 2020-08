DSB skrotter annonce for DF efter klage fra togkunde

En kundes klage over tre små ord - 'Nej til Islam' - i en annonce for Dansk Folkeparti i DSB's seneste nummer af gratis kundemagasin Ud & Se har fået statsbanerne til at afvise annoncen i fremtidige udgaver af bladet.

Beslutningen har gjort DFs nyvalgte næstformand, Morten Messerschmidt, vred.

- Det er fuldstændig forrykt, siger han til Ekstra Bladet.

I en mail til kunden skriver DSBs kommunikationsdirektør Niels-Otto Fisker, at annoncen 'samlet set ikke lever op til DSB's reklamekodeks' og derfor vil blive fjernet.

Ikke stueren

- Vi vurderer ikke politiske reklamer som værende anstødelige i sig selv, men efter konkret vurdering, er jeg nået til den konklusion, at den omtalte annonce i juli-august nummerets kryds og tværs alt i alt ikke lever op til DSB’s reklamekodeks. Det har jeg i dag meddelt det bureau, der producerer magasinet, siger Niels-Otto Fisker til Ekstra Bladet.

- Annoncen er ikke stueren?

- Altså den lever ikke op til de retningslinjer, der gælder for annoncer i Ud & Se. Vi har ellers vide rammer, men den konkrete annonce lander uden for skiven.

- Gennem årene har magasinet bragt adskillige annoncer fra politiske partier. Mig bekendt er det første gang vi står i denne situation, siger Niels-Otto Fisker.

Rasende Messerschmidt

Hos Dansk Folkeparti forlanger næstformand Morten Messerschmidt, at DSB's ledelse gør rede for den pludselige boycot af DF's annonce.

- Dansk Folkeparti har i årevis annonceret i Ud & Se om mange forskellige temaer og mærkesager. Det har aldrig været et problem - før nu åbenbart.

- DSB's øverste ansvarlige må rykke ud med en redegørelse. Det her er jo helt forrykt, siger Morten Messerschmidt fra partiets sommergruppemøde.

Ekstra Bladet har talt med kunden, der blev stødt over 'Nej til Islam'. Han ønsker ikke at stå offentligt frem.