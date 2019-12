DSB slukker for wi-fi i S-togene

Når 2019 bliver til 2020, vil det ikke længere være muligt for rejsende at tilgå wi-fi-netværket i S-togene i hovedstadsområdet.

DSB har på grund af et for lavt dataforbrug blandt kunderne således taget en beslutning om at slukke for wi-fi-netværket i S-togene.

Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

Ifølge Aske Wieth-Knudsen, der er underdirektør i DSB, var der lige godt 1000 kunder, som dagligt loggede på S-togenes wi-fi-netværk i november.

Det er under en procent af de omkring 350.000 kunder, som dagligt rejser med S-togene.

- Langt de fleste af vores kunder benytter i dag deres egne mobile enheder i S-togene.

- Mange har i dag mobilabonnementer med ubegrænset forbrug og har derfor ikke behov for at logge på andre netværk for at spare data, og samtidig er rigtig mange rejser på S-togsnettet så korte, at det bare er lettest at blive på sin egen mobile enhed, siger Aske Wieth-Knudsen.

Han fortæller, at de økonomiske ressourcer, som bliver frigjort fra ikke længere at investere i og drive S-togenes wi-fi-netværk, blandt andet kommer nettet i fjern- og regionaltogene til gode.

Allerede efter nytår kan de rejsende se frem til bedre wi-fi-netværk i disse tog, fortæller direktøren.

Det hænger sammen med, at DSB i løbet af i år har investeret en del penge i at forbedre nettet i de tog, som kommer ud i områder, hvor dækningen ikke altid er den bedste.

- Det er de lidt længere rejser, der kommer ud i mere tyndt befolkede dele af landet, hvor wi-fi giver bedre mening.

- Derfor har vi prioriteret midler på vores fjern- og regionaltog, fortæller Aske Wieth-Knudsen.

DSB etablerede wi-fi-netværk i S-togene i 2012.

I september 2013 toppede antallet af brugere, da 15.500 personer valgte at logge på dagligt.