DSB tørlagt for håndsprit

Selv om DSB's ansatte er i fronten for at sikre, at infrastrukturen fortsat virker, har den massive efterspørgsel på håndsprit betydet, at DSB i går løb tør.

Torsdag sendte statsbanerne således en meddelelse ud til alle medarbejdere, hvori det blev oplyst, at DSB var løbet tør for håndsprit.

Blandt andet er det vigtigt for landets lokomotivførere, fordi de er afhængig af at kunne spritte af, når de overtager et tog, ligesom de ikke har mulighed for at komme tæt på en håndvask, når de er på arbejde.

I første omgang havde DSB skaffet noget desinfektionsvæske uden alkohol, fortæller kommunikationschef, Niels-Otto Fisker.

- Vi fik oplyst, at det kunne bruges. Men da vi siden fik det eftertjekket, blev vi opmærksom på, at det ikke virker, og derfor skal det ikke bruges. Det er en fejl, og derfor bliver det ikke brugt mere, siger han.

DSB har nu fået nye forsyninger.

- Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at skaffe mere håndsprit. Vi har i dag fået håndsprit igen, og vi er lige nu ved at få det distribueret ud til de relevante medarbejdere.

- Det er lige nu ved at blive pakket om, så det kan komme ud til vores ansatte. Jeg regner med, at dem det vil nå ud til dem, der er på arbejde i aften.

Hvor afgørende er det for jeres personale, at I har håndsprit?

- Det er klart, at afspritning kan hjælpe i de situationer, hvor man ikke er i nærheden af en håndvask, og vi har medarbejdergrupper, som ikke fast kan komme til en håndvask.