DSB varsler tog-stop: Vil ikke love pengene retur

DSB kan ikke love at pendlere får penge retur for månedskort, hvis togtrafikken bliver indstillet i forbindelse med den varslede konflikt

DSB kan ligesom så mange andre blive ramt af den varslede konflikt, og det vil gå ud over al togdrift og flere tusinde pendlere.

Rammer konflikten vil det både gå ud over fjern-, regional-, lokal-, og S-tog, som vil blive indstillet ved konfliktens start.

Og i den forbindelse har DSB ikke fundet ud af, om der vil komme et alternativ til togene, eller om pendlerne får penge retur for deres allerede betalte billetter og togkort.

- Vi arbejder lige nu på en løsning, men intet er afklaret, så vi kan ikke sige noget konkret endnu, siger DSB's pressevagt til Ekstra Bladet.

- Så I kan ikke love, at pendlere vil få returneret de penge, de allerede har brugt på pendlerkort, månedskort eller ungdomskort, som ikke kan blive brugt i perioden?

- Nej det kan vi ikke.

Det vil sige, at alle de pendlere, som allerede har betalt for et månedskort, pendlerkort eller ungdomskort, der gælder i konflikt-perioden, ikke kan være sikker på at få penge tilbage for de spildte rejsedage.

DSB's egne billetter, orange-billetterne bliver dog refunderet, men hvad angår andre billetter og kort, er der ikke noget klart svar på endnu.

- Det er en smadder beklagelig situation, og vi melder selvfølgelig noget ud, så snart vi ved noget, siger DSB's pressevagt.