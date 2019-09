DSB vil belønne pendlere

Pendlere får nu mulighed for at tage en ven med på rejser frem til nytår. Dog kun på lørdage og søndage

Der har været mange gode grunde til at føle sig træt som S-togs-bruger de seneste år.

Kæmpe anlægs- og renoveringsprojekter har medført forsinkelser, aflysninger og gener i det hele taget. Men nu skal de tålmodige pendlere belønnes, siger DSB.

Tag en ven med

Fra natten til lørdag 21. september og frem til søndag klokken 23.59 kan du som indehaver at et pendlerkort nemlig tage en ven med på din rejse i S-toget. Hver eneste weekend.

Hvis i skulle føle for det, kan i oven i købet også tage to børn med per person.

Tilbuddet løber dog kun frem til nytår.

Sådan kan du tage en 'ven' med i S-toget For rejsende med et pendlerkort, der enten begynder eller slutter i en zone fra 1 til 99 i hovedstadsområdet, kan de gratis tage en ven, ægtefælle eller kæreste med i S-toget alle weekender resten af året. Tilbuddet gælder fra natten til lørdag den 21. september og helt frem til midnat søndag den 29. december 2019. Udover at tage en ven, kæresten eller ægtefællen med i S-toget, så kan der også medbringes to børn under 12 år på turen. Men kun i DSB’s S-tog. Du og en evt. ven eller pårørende skal hver have tilsendt en sms før rejsen påbegyndes.

Sms'erne skal vises sammen med dit pendlerkort, og I skal være sammen på rejsen.

Sms’erne er gyldige i 2 timer - I skal derfor hente en ny billet, hvis I ønsker at rejse flere gange.

Sms'erne koster almindelig sms-takst. Kilde: DSB

Ekstra Bladet har spurgt Kommerciel direktør i DSB, Jan Sigurdur Christensen, hvorfor tilbuddet er skruet sådan sammen.

- Hvorfor vælger i at lave det her tilbud?

- Det er både et forsøg på at gøre noget for de kunder, vi allerede har, men også på at få nye kunder ind i vores forretning.

- Vi har mistet kunder de seneste år. I samme periode er det blevet markant billigere at købe en bil, og der har vi en hypotese om, at der er flere, der har købt sig en bil, og dem vil vi rigtig gerne have tilbage.

- I har valgt at gøre tilbuddet tilgængeligt lørdag og søndag. Hvorfor ikke give folk mulighed for en hel weekendtur fra fredag til søndag?

- Den grundlæggende årsag er, at det er lørdag og søndag, hvor vi har pladsen til det.

- Vi vil ikke have, at det karambolerer med de tidspunkter, hvor vi har de store rejsemængder i forvejen. Det ville ikke blive en god oplevelse for nogen.

- Det er skruet sådan sammen, at man skal bestille turen på SMS. Både én selv og den ven, der rejser med. Er det ikke bare en måde at give folk mulighed for at gøre det forkert? Pendlerne kan vel bare selv fortælle kontrolløren, hvem de har taget med på turen?

- Jeg ville gerne have haft, at vi havde en mere smidig løsning. Men det har vi ikke.

- Vi skal kunne evaluere på det. Vi skal kunne se, hvad det er for nogle rejsetal, vi kan generere på det her. Det er hele formålet med det.

- Vi bliver ikke klogere af, bare at give det fri. Det her er et spørgsmål om, at ville gøre det bedre for kunderne over tid. Om det kan skabe den værdi, som vi gerne vil have, at det kan skabe for vores kunder.

- Vi har op til 350.000 daglige rejsende. Og vi glæder os til at se, hvor mange af dem, der vil være interesserede i, at tage en ven med på rejsen, siger Jan Sigurdur Christensen.