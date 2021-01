DSB's app og hjemmeside er ramt af nedbrud

DSB's salgsapp og hjemmeside er søndag formiddag nede, oplyser DSB på Twitter.

- Hvis man skal rejse med DSB's tog lige nu skal man købe en billet fysisk, og hvis det ikke er muligt, skal man opsøge DSB's personale, oplyser DSB's pressevagt.

Togpersonalet kan dog ikke sælge billetter til DSB's kunder i togene.

- Som det er lige nu, kan vores togpersonale heller ikke sælge billetter fra deres håndterminaler, som de kunne tidligere på formiddagen.

Det er stadig uklart, hvornår problemerne med køb af billetter via app og hjemmeside er udbedret.

- Der bliver arbejdet på højtryk for at udbedre problemerne, oplyser DSB.

DSB opfordrer de togrejsende til at købe deres togbillet ved billetautomaterne på stationerne.

- Man kan stadig rejse med rejsekort. Men hvis det ikke er muligt at købe en DSB-billet, skal man opsøge personalet.

- I nogle af vores togene har vi krav om pladsbillet, men lige nu har man hverken mulighed for at købe en billet eller pladsbillet, så derfor er rådet herfra, at man skal forsøge at købe en billet på togstationen.

- Hvis det ikke er muligt, skal man kontakte togets personale, oplyser DSB.