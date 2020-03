DSB's indsats mod coronavirus: Ingen kontanter og flere lange tog

DSB iværksætter en række initiativer for at inddæmme spredningen af coronavirus

Lange tog uden for myldretiden, ingen kontanter og refundering uden gebyr.

Det er nogle af de initiativer, som DSB nu iværksætter for at inddæmme spredningen af coronavirus, lyder det i en pressemeddelelse.

- Regeringen har konkret opfordret rejsende i den kollektive trafik til, så vidt det er muligt, ikke at rejse i myldretiden. Den opfordring vil jeg give videre til vores passagerer. Samtidig er det også nødvendigt at gennemføre en række ændringer i den daglige drift, der understøtter myndighedernes arbejde med at bremse smittespredningen, udtaler Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.

DSB's foreløbige initiativer iværksættes allerede onsdag og kan ses herunder:



Her er DSB's initiativer til at stoppe corona - Lange tog: DSB vil køre med lange tog uden for myldretiden for at sikre bedst mulig plads til de rejsende. - Fuld refundering: Alle DSB-billetter kan refunderes uden gebyr, også Orange-billetter. - Ingen kontanter: DSB vil ikke modtage betaling med kontanter i togene. - Mere personale: DSB vil indsætte personale på de mest kritiske knudepunkter, der kan vejlede passagerne.



- Mere kommunikation: DSB vil sammen med de øvrige parter i den kollektive transport forstærke kommunikationen over for kunderne som følge af coronavirus.

Der arbejdes desuden på at indføre krav om pladsbillet i Fjern- og Regionaltog for at undgå, at togene bliver overfyldte.



- Jeg er klar over, at det for mange kunder medfører væsentlige gener i dagligdagen. Men jeg håber, at vores kunder vil udvise forståelse og samfundssind i den alvorlige situation, vi er i, så den kollektive trafik ikke udgør en større smittefare end strengt nødvendigt, siger Flemming Jensen.