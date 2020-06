DSB's systemer nede: Ingen tidshorisont

Det er i øjeblikket hverken muligt at søge rejser eller bestille pladsbillet via dsb.dk eller DSB's DOT-app

DSB oplever torsdag store problemer med deres systemer, og derfor er det ikke muligt at søge efter togrejser. Det betyder, at man hverken kan bestille billetter eller pladsbilletter via DOT-appen eller hjemmesiden.

Det bekræfter DSB's pressevagt over for Ekstra Bladet.

På DSB's hjemmeside er der et gult banner, der viser 'Salgssystemer ustabile'.

'Du kan i øjeblikket opleve problemer ved køb af billet i DSB Netbutik / DSB app / samt køb af pladsbillet i billetautomater og i betjent salg. Vi arbejder på at løse problemet. Køb derfor din billet i DSB Salg & Service / DSB 7-Eleven / DOT Billetter app / DOT 1415 SMS / DOT 1415 WEB eller foretag check ind på dit rejsekort,' står der på hjemmesiden.

Det skal dog siges, at DOT-billet-appen ikke er en mulighed. Den kan ligesom hjemmesiden ikke vise rejsemuligheder, og dermed kan man ikke bestille billetter. 'Noget gik galt. Prøv igen senere,' lyder beskeden, når man forsøger at søge efter en rejse.

Pladsbilletter er på grund af coronapandemien et lovkrav i flere af DSB's tog. Derfor skal du straks efter påstigning kontakte togpersonalet, hvis du ikke har mulighed for at bestille en billet på anden vis, oplyser pressevagten til Ekstra Bladet.

DSB kan endnu ikke give noget tidspunkt for, hvornår man forventer, at systemerne er oppe at køre igen.