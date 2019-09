DSV's formand træder tilbage

Transportkoncernen DSV skal begynde at kigge sig om efter en ny formand. Den nuværende, Kurt K. Larsen, har nemlig netop udmeldt, at han ønsker at træde tilbage efter 11 år på posten.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen, skriver Finans.

Før sit formandsskab arbejdede Kurt K. Larsen som direktør, hvor han derigennem fik anerkendelse for at være med til at skabe et af verdens største transportselskaber.

Enestående resultater

Ønsket om at træde tilbage kommer gennem en fondsbørsmeddelelse, hvor næstformanden i DSV Thomas Plenborg skriver følgende:

'Gennem 30 år har Kurt K. Larsen trofast arbejdet for at skabe enestående resultater, og han har spillet en stor rolle i virksomhedens succes. Vi ønsker Kurt en velfortjent pension med sin familie,' skriver næstformanden.

DSV-bestyrelsen vil på et ekstraordinært møde tirsdag vælge en ny formand.