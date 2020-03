Du bruger håndsprit forkert

På grund af risikoen for coronasmitte bliver håndsprit revet ned af hylderne i butikkerne. Men er du egentlig sikker på, at du bruger det desinficerende middel helt rigtigt?

Det er ikke nok at hælde håndsprit ud over dine hænder og dreje dem rundt, hvis det desinficerende middel skal leve op til sit sande væsen.

For det er altså ikke nok at gnide en klat håndsprit i hånden og vente på, at den tørrer. I hvert fald ikke ifølge Elsebeth Tvenstrup Jensen, der er overlæge for Central Enhed for Infektionshygiejne.

- Dine hænder skal være fugtige (af håndsprit, red.) i omkring 30 sekunder, hvor du gnider det ind, siger hun til Ekstra Bladet.

- Og hvis du er højrehåndet, så glemmer du nok din højre tommelfinger, tilføjer hun og forklarer, at mange tror, at man kan gnide hænderne en smule og vifte dem i luften, til de tørrer, selvom det altså ikke hjælper.

Du skal ændre dine rutiner

Er man på en arbejdsplads med mange medarbejdere, der deler kantine, skriveborde og tastaturer, er det vigtigt at være opmærksom på at få en sund rutine for rengøring. Arbejdspladserne kan f.eks. sørge for, at der ved indgangen til kantinen er håndsprit til rådighed, mens medarbejdere kan sørge for at rengøre fælles ting med jævne mellemrum.

- Når man sidder ved en computer med fælles tastatur, så klør man sig måske i nakken, eller også klør næsen, siger Elsebeth Tvenstrup Jensen.

- Derfor er det meget godt at lave et system for rengøringen af den slags, siger hun.

Host og nys i albuen

Man skal naturligvis ikke nøjes med gøre ting rene, hvis man gerne vil mindske risikoen for smitte. Hvis man er opmærksom på at vaske sine hænder ofte og grundigt samt at hoste og nyse ind i ærmet frem for hånden eller ansigtet på en kollega, bliver risikoen væsentligt lavere.