Du kan allerede nu se din årsopgørelse

Via en app kan man se, om man skal have penge tilbage i skat eller ej

Selvom det egentlig først er i midten af marts, at man kan se, om man skal betale eller have penge tilbage i skat, er det faktisk allerede nu muligt at se sin årsopgørelse.

I et interview med Berlingske fortæller bestyrelsesformand i selskabet bag appen Skatteguiden, hvordan det kan lade sig gøre.

- Vores målsætning er, at den kan give os 10.000 nye brugere, men vi drømmer selvfølgelig om 50.000. Vi genererer ikke en komplet årsopgørelse, men et simpelt billede af, om man skal have skat tilbage eller skal betale restskat, siger bestyrelsesformand Bo Bejstrup Christensen til Berlingske.

Robotter på arbejde

Ekstra Bladet har selv testet appen. Her skal man logge ind med sit NemID og angive, at Skatteguiden fungerer som rådgiver.

På den måde får Skatteguiden adgang til ens skatteoplysninger og kan derfor danne et kopi af en årsopgørelse.

I skrivende stund bliver man mødt af beskeden om, at Skatteguidens 'robotter arbejder på højtryk!!', da der er stor trafik på appen.

Via appen kan man samtidig se, om der er fradrag, som man har glemt at indberette. Appen er for nu gratis at benytte.

Vær opmærksom

I år er det særligt vigtigt, at danskerne er opmærksomme på deres kørselsfradrag. Det er det, fordi flere har arbejdet hjemme på grund af coronakrisen. Derfor fremgår befordringsfradraget ikke automatisk af årsopgørelsen i år.

- Har man pendlet på arbejde i løbet af 2020, skal man derfor selv tælle, hvor mange dage man har været på arbejdspladsen, og beregne fradraget på baggrund af det, fortalte Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen, i pressemeddelelsen i slutningen af januar.

- Det er klart, at når vi ikke ved, hvor mange dage man har arbejdet hjemmefra, og man selv skal beregne kørselsfradraget, at der vil være større risiko for fejl. Vi vil derfor have ekstra opmærksomhed på fradraget, når vi senere kontrollerer borgernes oplysninger.

