Du må godt i Tivoli!

Tør man trodse tidens tårnhøje coronatal, er der lovformeligt plads til hele 20.000 personer i Tivoli, mens der for eksempel i Parken kun må være små 500.

Gæsterne i den populære have klagede over trængsel, men faktisk virkede Tivoli godt gearet til at håndtere de forlystelsessyge horder med gratis mundbind, spritstationer og ensrettet færdsel.

Plus en obligatorisk app, hvor man skulle booke plads i rutsjebaner og radiobiler uden at stå i kø, også hvis der slet ikke var nogen kø.

Det virkede ulogisk at stå på digital rad og række uden at kunne øjne den fysiske kø, ligesom at det generelt synes fornuftsstridigt at gnubbe albuer i en forlystelsespark, mens festivaler bliver aflyst og fodboldkampe reduceret til et minimum af tilskuere. Hvis man kan forsvare det i Tivoli, kan man vel også forsvare det andre steder?

Kort sagt er pandemiens spilleregler blevet tivoliserede til fordel for Familien Danmark.

Det var skægt. Host host.

Se hele anmeldelsen i videoen øverst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se andre anmeldelser af Rene Fredensborg her: