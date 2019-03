Du risikerer bøde for at køre på dette løbehjul

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller mail til 1224@eb.dk.

Det påhviler udlejere af elektriske løbehjul at have en ansvarsforsikring.

Det er dog dig som bruger, der hænger på bøden, hvis du bliver stoppet af politiet og ikke kan fremvise dokumentation for, at transportmidlet er forsikret.

Det fastslår Færdselsstyrelsen over for Ekstra Bladet.

Dokumentation

Føreren af et motoriseret løbehjul skal 'under kørslen over for politiet kunne dokumentere, at ansvarsforsikring er tegnet og holdt i kraft. Det kan ske ved elektroniske hjælpemidler, f.eks. via en app', lyder det i et skriftligt svar fra Færdselsstyrelsen.

'Hvis man lejer et motoriseret løbehjul, og udlejer ikke har tegnet ansvarsforsikring, risikerer man derfor som fører at få en bøde af politiet for ikke at kunne fremvise dokumentation for, at ansvarsforsikring er tegnet. Man bør derfor sikre sig, at udlejningsvirksomheden har tegnet ansvarsforsikring, inden man lejer et motoriseret løbehjul', fortsætter myndigheden.

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter bekræfter over for Ekstra Bladet, at man også her tolker loven, så en løbehjulsbruger, der ikke kan dokumentere ansvarsforsikringen, risikerer en bøde.

Tyske Tier skilter langtfra med sin lovpligtige ansvarsforsikring. Pressefoto: Tier

Fremgår ikke af app

Indtil videre er el-løbehjul fra svenske Voi og tyske Tier trillet ind i københavnsområdet til manges fornøjelse og nogles fortrydelse.

Begge løbehjulsudlejere fastholder at have styr på forsikringerne, men kun Voi dokumenterer i sin app, som man skal bruge for at få adgang til løbehjulene, at der er tegnet ansvarsforsikring.

I tyske Tiers app kan man ikke læse et ord om ansvarsforsikring, men foretagendets vækstansvarlige Noah Kruse skriver i en mail til Ekstra Bladet, at Tier overholder alle nødvendige forsikringslove.

Ingen dokumentation

Han ønsker dog ikke at fremvise dokumentation for Ekstra Bladet eller oplyse, hvilket forsikringsselskab, man bruger.

Noah Kruse understreger i stedet, at Tier hele tiden 'arbejder på gennemsigtighed på alle fronter'.

Foreløbig er foretagendet ikke synderligt belastet af gennemsigtighed. Der skulle et ihærdigt researcharbejde til, før Ekstra Bladet langt om længe via appen fandt virksomhedens forretningsbetingelser. Der er 22 punkter med adskillige underpunkter.

Et punkt handler om uheld, og her fremgår det, at brugeren påtager sig ansvaret, 'såfremt denne bærer skylden herfor'. Ansvaret omfatter ifølge Tier 'under alle omstændigheder en forpligtelse til at udbedre skaderne og dække tab, som tredjeparter påføres, samt at godtgøre skader på VMP'en (løbehjulet, red.), også selv om VMP'en skal erstattes som helhed'.

Tiers forretningsbetingelser Tiers to afsnit om uheld og ansvarsfraskrivelse (VMP betyder løbehjul, red.): 12. UHELD Såfremt brugeren bliver involveret i et uheld, gælder følgende:

12.1 Brugeren skal straks kontakte det lokale politi.

12.2 Brugeren skal hurtigst muligt underrette TIER om uheldet og den skade, der er sket på VMP’en.



I tilfælde af et uheld påtager brugeren sig ansvaret, såfremt denne bærer skylden herfor.

Dette ansvar omfatter under alle omstændigheder en forpligtelse til at udbedre skaderne og dække tab, som tredjeparter påføres, samt at godtgøre skader på VMP’en, også selvom VMP’en skal erstattes som helhed. I så fald er den værdi, der skal erstattes, den værdi, der er anført i de Særlige Betingelser.

I overensstemmelse med ovennævnte har TIER ret til at fakturere brugeren for omkostningerne til reparation eller genanskaffelse af VMP’en samt for de beløb, der betales til tredjeparter, og som hidrører fra skader, som brugeren bærer ansvaret for, og modregne sådanne omkostninger og beløb. Betalingen kan ske ved hjælp af de betalingsmetoder, der er konfigureret på brugerkontoen 16. ANSVARSFRASKRIVELSE TIER garanterer ikke for, at servicen står til rådighed til enhver tid og uden afbrydelser. TIER garanterer heller ikke, at der er VMP’er til rådighed.

TIER hæfter ikke for skader som følge af simpel uagtsomhed. Denne fraskrivelse omfatter dog ikke personskader.

TIER er ikke ansvarlig, såfremt TIER på grund af force majeure-situationer helt eller delvist ikke opfylder sine forpligtelser, herunder bl.a. foranstaltninger truffet af den offentlige forvaltning, brand, oversvømmelse, eksplosion, demonstrationer, uroligheder, strejker, arbejdskonflikter, strømsvigt, afbrydelse af telekommunikationsfaciliteter.

Det vurderer Henrik Ølgaard, forsikringsekspert og rådgivende konsulent i Insurehelp, som problematisk:

- Alt er tilsyneladende lagt over på brugeren og dennes ansvarsforsikring. Derfor kan det være en udfordring, hvis lejer kører en person ned og ikke har en ansvarsforsikring. TIER løbehjul fraskriver sig ansvaret og oplyser ikke om, hvor deres produkt er forsikret, og hvor man skal rette henvendelse for oplysninger omkring dette. De skriver blot, at enhver skade på produktet vil blive opkrævet af brugeren, siger han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har spurgt Færdselsstyrelsen, om man vurderer, at det for en løbehjulsbruger er muligt at dokumentere, at Tier har en lovpligtig ansvarsforsikring.

’Færdselsstyrelsen har orienteret Tier om de gældende regler for ansvarsforsikring på motoriserede løbehjul', skriver styrelsen, som særligt har vejledt om reglerne om udlejers pligt til at tegne ansvarsforsikring.

Ekstra Bladet har i dagevis forsøgt at få Tiers syn på, at deres brugere risikerer en hilsen fra politiets bødeblok, men løbehjulsvirksomheden er ligeså tavs som deres lydløse udlejningskøretøjer.

Sådan gør du Download en app, indtast dine kreditkortoplysninger, og find det nærmeste løbehjul. Det låser du op ved hjælp af appen, og så er det af sted. Det koster et startgebyr på 10,50 kr. hos de to udlejningsfirmaer, som indtil videre findes herhjemme. Herefter er prisen 1,50 kr. i minuttet. Vis mere Luk

Regler for elektriske løbehjul - Elektriske løbehjul, der er tilladt i trafikken, må højst kunne køre 20 km/t. med motorkraft alene. Løbehjul, der kan køre hurtigere end 20 km/t., er IKKE tilladt i trafikken. - Der må ikke være noget sæde på løbehjulet. - Løbehjulet skal være CE-mærket. Det må højst veje 25 kg, være maks to m langt og 70 cm bredt. - Løbehjulet skal være forsynet med en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på hver side. Reflekserne skal være godkendte og opfylde samme krav som reflekser på cykler. - Du skal køre med lys på hele døgnet. Du skal have en hvid lygte foran og en rød lygte bagpå. Lygterne skal sidde på løbehjulet og være tydeligt synligt på mindst 300 meters afstand. - Du skal følge cykelreglerne, og du skal køre på cykelstien, hvor der er cykelsti. - Du skal være fyldt 15 år. - Børn under 15 år må kun køre på elektrisk løbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og opholdsområder er der dog ikke krav om, at børn, der kører på elektrisk løbehjul, skal være sammen med en voksen. - Promillegrænsen er 0,5 og der er nulgrænse for ulovlige stoffer. Kilde: Rådet for Sikker Trafik Vis mere Luk