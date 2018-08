Du tror det er løgn: Ikonisk bil kan køre på vandet

Den er god nok.

Til trods for at den er lille og kugleformet, så kan den her helt utrolige Folkevogn Bobbel køre på vandet.

Og det er endda en dansker, som har lavet det vilde amfibiekøretøj

- Jeg havde en schwimmwagen fra anden verdenskrig, som jeg valgte at sælge. Og så havde jeg den her VW Bobbel, som jeg har kørt off-road med før.

- Den har jeg bygget om flere gange, og nu kan den altså sejle, fortæller bil/bådbygger Peter Linder til Ekstra Bladet.

Men før den kunne køre ud på søen ved Silkeborg i forbindelse med Automania - Bilræs i klassiske biler, skulle de sidste ting fikses.

- Der var nogle utætheder hist og her, men det fik vi lukket.

- På vandet gik det helt perfekt, og der var ingen problemer, fortæller den garvede mekaniker om sejladsen.

- Folk er ved at pisse i bukserne

Selvom det kan lyde vildt at ombygge sin bil til en båd, er Peter Linder ikke sådan til at slå ud af kurs.

- Jeg er vant til at sejle med biler på vandet, så det var intet specielt for mig.

Det er hans passagerer til gengæld.

- Når folk prøver det første gang, er de ved at pisse i bukserne.

Peter Linder, der til dagligt kører enten i sin Toyota Yaris eller Toyota C-HR, skruer i Folkevognen, 'når han lige har tid'. Derfor har han ikke et overblik over, hvor mange timer han har skudt i bilen.

Hvor mange skillinger han har spenderet på drengedrømmen, er han heller ikke meget for at røbe.

- Det er nok bedst, at vi ikke snakker om, hvor mange penge jeg har brugt på den, afslutter han med et grin.