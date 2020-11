Du tror det er løgn: Kunstværk redder tog

Billederne, som du kan se i artiklen her, viser, hvordan toget hviler på hvalens hale ti meter over jorden

Da et metrotog søndag aften pløjede gennem stopklodserne på endestationen i den hollandske by Spijkenisse nær Rotterdam, var det tordnet mod jorden, hvis det ikke var blevet reddet af ... et kunstværk, der forestiller en hvals enorme hale.

Det skriver det hollandske medie NOS.

Billederne, som du kan se i artiklen her, viser, hvordan toget hviler på hvalens hale ti meter over jorden.

Foto: Jeffrey Groeneweg/Ritzau Scanpix

Heldigvis var der ingen andre end føreren af metroen i togets forreste vogne. Han blev bragt til et tjek på hospitalet, men han er umiddelbart ikke kommet til skade.

Et øjenvidne fortæller til det hollandske medie, at man har meget at takke kunstværket, der hedder 'Whale tails', for.

- Uden den hale havde det været en helt anden historie, siger vidnet med henvisning til, at det kunne være gået helt galt for lokoføreren.

Lokoføreren afhørt

Det er endnu uklart, hvorfor metrotoget endte på hvalens hale.

Men føreren skal nu afhøres af politiet.

Derudover skal man til at gennemgå overvågningsvideo fra stedet, mens togets sorte boks også skal gennemgås.

