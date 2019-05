Due fanget af fotofælde: Slipper ikke for bøde

Duen blev fanget af et kamera i den tyske by Bocholt

Alt åndede ellers fred og idyl i den vesttyske by Bocholt nær den hollandske grænse.

Men pludselig fangede en fotofælde et besynderligt billede af en noget anderledes fartsynder.

Den historie bringer BBC.

Tysk færdselspoliti kan være glade for, at deres fotofælder virker helt optimalt.

En af deres fotofælder fangede nemlig et billede af en meget hurtigt flyvende due.

Duen blev målt til en hastighed på 45 kilometer i timen, som faktisk var væsentlig hurtigere, end hvad der var tilladt på den strækning.

Hastighedsgrænsen var 30 kilometer i timen.

Under normale omstændigheder ville det give en bøde på 185 kroner.

Byens officielle Facebook-gruppe pointerer, at hvis man fanger duen, så slipper den ikke for at betale.

Indtil videre er deres opslag blevet delt over 180 gange.