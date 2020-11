Due solgt for næsten 12 millioner kroner

Duen New Kim har sat sig på tronen som den dyreste due nogensinde

Mangler du en hobby eller noget at få tiden til at gå med, kan du blive due-opdrætter.

Der kan nemlig være enorme summer at hente, såfremt du er god til det.

Det er belgiske Kurt Van de Wouwer og væddeløbsduen New Kim et vaskeægte bevis.

New Kim blev ifølge BBC søndag solgt til Kina via en auktion for intet mindre end, hvad der svarer til næsten 12 millioner danske kroner.

New Kim ligner ikke den gennemsnitlige rådhus-due. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Pris fløj i vejret

Den to et halvt år gamle hundue startpris lød på blot cirka 1500 kroner, men en budkrig mellem to kinesiske købere fik prisen til at flyve i vejret.

Kurt Van de Wouwer fortæller til Reuters, at familien var i 'chok', da de fik nyheden om, at deres due var blevet solgt for det svimlende beløb.

Og faktisk er det, at det er en hundue, der nu har rekorden som dyreste due, lidt af en overraskelse.

- De her rekordpriser er ufattelige, fordi det er en hun. Normalt er hanner mere værd end hunner, fordi de kan være med til at producere flere unger, siger Nikolaas Gyselbrech, der er CEO og grundlægger af auktionshuset Pipa, der specialiserer i at sælge duer.

Overhaler Armando

Tidligere var der væddeløbsduen Armando, der sad på rekorden. Han blev i 2019 solgt for lidt mere end ni millioner kroner.

Han har kælenavnet 'Duernes Lewis Hamilton' med henvisning til verdensbedste Formel 1-kører.

Modsat Lewis Hamilton er Armando gået på pension.

Man forventer, at New Kim vil blive brugt til at opdrætte endnu flere lynhurtige duer i Kina.