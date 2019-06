Dugfrisk regnskab: Så meget tjener Noma

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det er sæson for aflevering af regnskaber, og således er en af Danmarks bedste restauranter også med på bølgen. Noma af 2003 hedder selskabet bag Noma, der i sin tid blev kåret til verdens bedste restaurant.

Gennem en længere periode har Noma været lukket, men nu er den verdensberømte madproducent tilbage såvel fysisk som økonomisk.

Sidste regnskab viste et underskud på 1,7 millioner kroner, men det dugfriske regnskab for restauranten afslører et overskud på 697.954 kroner.

Det til trods for, at personaleomkostningerne er steger med 5,5 millioner kroner og nu udgør samlede 30,5 millioner kroner af virksomhedens omkostninger. Det betyder, at antallet af medarbejdere også er gået fra 62 til 75 personer.

Tilfredsstillende

Successen er ledelsen med køkkentryllekunster René Redzepi da også ganske godt tilfreds med:

'Selskabets resultat og økonomiske udvikling har været tilfredsstillende,' lyder det i ledelsesberetningen.

Noma åbnede tilbage i 2003 og er det står for nordisk mad.

Med det nordiske køkken i højsædet startede kokkene Claus Meyer, Rene Redzepi og Mads Refslund restauranten op, og den har siden hen været et hyppigt bekendtskab i den prestigefulde Michelin-guide, hvor den har vaklet imellem både en og to af de eftertragtede stjerner. Aldrig tre.

Noma er fire gange blevet kåret til verdens bedste restaurant, og den har vakt opsigt ved blandt andre at servere levende myrer for sine gæster.

Op til Michelin-ceremonien i 2019 havde restauranten nul stjerner, da den igennem en periode lukkede midlertidigt for at flytte i nye lokaler.

Claus Meyer forlod for nogle år siden ejerskabet af spisestedet, der nu kan bryste sig af en egenkapital på fem millioner kroner.