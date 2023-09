Dukkede pludselig op i Rusland

'I hope that someone gets my message in a bottle'.

Sådan sang Sting og The Police i 1979.

To brødre på ti og fire år fra Bornholm havde det tilsyneladende på samme måde, da de tidligere på året satte flaskepost til havs fra en speedbåd i Nexø Havn.

Her kunne flaskeposten så sejle i sin egen sø i en måneds tid, hvor den fik vind i sejlene og endeligt nåede Kaliningrad i Rusland.

Det skriver TV 2 Bornholm.

Tværs over Østersøen

I brevet havde drengene skrevet, at de håbede på, at nogen ville finde flaskeposten og give lyd fra sig.

Og selvom drengene havde overladt roret til skæbnen, kom flaskeposten i havn.

Efter den månedlange tur og rundt regnet 300 kilometer tværs over Østersøen nåede den sejlende besked en russisk kvinde i Kaliningrad, der sendte de to drenge en e-mail, hvor hun skrev, at hun fandt deres flaskepost morsom.