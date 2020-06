Dukker op på 'mystisk' vis: Det er løgn

En løgn. Det passer ikke.

Det er konklusionen i kølvandet på en konspirationsteori, der i kølvandet på optøjerne i USA er opstået på internettet og i særdeleshed på de sociale medier.

Her er en række videoklip og billeder af mursten gået viralt. De hemmelige internetkrigere har påstået, at klyngen af sten er blevet sat på gaden af politiet for at opildne uromagerne til at tage dem i bruge.

Samtidig påstår de, at det hele skulle være sat i verden af Trumps folk, da han mener, at optøjerne kan give ham politisk vind i sejlene.

Men det er meget langt fra virkeligheden. Både amerikanske NBC og britiske BBC har faktatjekket historien, og konklusionen er klar. Den er falsk.

NBC News' Verification Unit har således undersøgt adskillige opslag fra blandt andet Dallas, Minneapolis, Tacoma, Washington, San Francisco og Boston.

Især en video fra sidstnævnte by har spredt sig. Her ses to betjente med bilen fuld af mursten.

From someone in Boston pic.twitter.com/2rbFQExziR — polar bear (@loch_northern) June 2, 2020

Northeastern University Police Department har dog forklaret, at der er tale om sikkerhedshensyn i forbindelse med et ødelagt fortov.

- For at forhindre skader på fodgængere valgte betjentene at samle murstenene op og vende tilbage til NUPD's hovedkvarter med dem. Her tog de med det samme kontakt til kommunen, der blev bedt om at komme og hente dem. Det er her, videoen stammer fra, skriver politiet på Twitter.

NBC har også ved hjælp af geolokalisering undersøgt et område i Dallas, og her viste det sig, at de påståede politi-mursten var blevet sat på stedet flere måneder inden optøjerne, der startede i sidste uge.

Britiske BBC er gået frem på samme måde, og deres konklusion er den samme.

Politiet reagerer

Også politiet i USA har reageret på nogle af de historier, der har spredt sig. Her Frisco Police:

Frisco PD has responded and investigated the report of bricks near where a planned protest is to be held. It was determined that the bricks were part of a planned HOA construction project and with permission they have been removed to be returned at a later time. pic.twitter.com/jGL1AkGy5z — Frisco Police (@FriscoPD) June 1, 2020

- Frisco PD har reageret og undersøgt rapporten om mursten tæt på et sted, hvor en planlagt protest skulle afholdes. Det blev slået fast, at murstene var placeret der som følge at et planlagt byggeprojekt i en ejerforening. De er nu blevet fjernet og vil blive returneret på et senere tidspunkt, skriver politiet.

Det samme gør sig gældende i San Francisco.

Hello @LondonBreed it appears that the mysterious brick placing is happening in our city in an attempt to escalate our protests. What are you going to do about this? pic.twitter.com/9u2BGKAj2r — Lex (@lextayham) June 2, 2020

En nation i krise

I over 100 byer har der i kølvandet på afroamerikaneren George Floyds død været voldsomme optøjer.

Det hele startede 25. maj i byen Minneapolis, hvor politiet angiveligt blev kaldt ud til en forfalskningssag. Det udviklede sig til en dramatisk anholdelse, hvor en hvid betjent sendte George Floyd i asfalten i bar overkrop.

Her bliver han holdt fast på jorden ved at få trykket sin hals og nakke ned i asfalten af betjenten, der bruger sit knæ som 'våben'.

Imens lød den desperate bøn fra George Floyd:

- Please, jeg kan ikke få vejret. Lad være med at slå mig ihjel.

Hele optrinnet er fanget på en flere minutter lang video, hvor den afroamerikanske mand desperat beder betjenten om at stoppe. George Floyd kan ikke få vejret.

Senere mister han bevidstheden og afgår ved døden på hospitalet. Et dødsfald på åben gade. En uge senere viste en uafhængig obduktion af George Floyd, at han døde af kvælning.

- Obduktionen af Floyd viser, at han ikke havde andre helbredsproblemer, der kan have udløst eller bidraget til hans død, siger retsmedicineren Michael Baden ifølge nyhedsbureauet DPA.

Obduktionen viser yderligere, at trykket, som politibetjenten Derek Chauvin påførte Floyds nakke med sit knæ, standsede blodtilførslen til hjernen.

Obduktionsrapporten er bestilt af George Floyds familie.

Ganske enkelt skrækkeligt: - Jeg kan ikke få vejret

Sagen om Floyd og hans sidste ord er blevet til hashtagget #ICantBreathe, som bruges sammen med det kendte slogan 'black lives matter'.