Dumpede priserne på smøger: - Det er en skandale

Dumpede priserne: - støtter højere afgifter

Hos Philip Morris beklager man, at man systematisk har overtrådt dansk lovgivning, men afviser et hvert ansvar.

- Vi retter selvfølgeligt ind. Vi må konstatere, at Styrelsen justerer sin praksis. Vi har været åbne og ærlige om de priser vi tog. Vi har anmodet om at købe afgiftsmærker og fået lov at købe dem. Derfor har vi regnet med, at den praksis var i orden, siger pressemedarbejder i Philip Morris Christoffer Azrouni i et interview med Ekstra Bladet.

- Hvordan kan I ikke have sat jer ind i lovgivningen?

- Vi havde troet, der var en anden praksis. Hvis vi havde troet noget andet, havde vi aldrig sænket priserne.

- Det står ret klart i tobaksafgiftsloven, at det må man ikke?

- Det er ikke os, men myndighederne der skal tolke på det.

- Hvorfor har I valgt at sælge cigaretterne med underskud?

- Vi blev udsat for at være i et marked, hvor vi havde høje priser og stort set alle andre havde lave priser. Efter vi hævede priserne til 61 kroner, kunne vi konstatere, at vores konkurrenter havde lavere priser.

- Vi så på et marked med en konkurrencer med produkter til lavere afgifter. Det er en situation vi ikke kan have. Vi kan ikke konkurrere på markedet, hvis vores priser systematisk er højere end andres. Derfor satte vi vores priser ned, samtidig med at vi betalte den fulde afgift.

- Det allerførste der står på jeres hjemmeside er, at 'Philip Morris vil gøre Danmark røgfri'. Hvordan hænger det sammen med at I dumper priserne i forlængelse af, at regeringen indfører afgifter, der har til formål at sænke salget af smøger i Danmark?

- Vi er meget store tilhængere af højere afgifter på cigaretter. Vi støtter at afgifterne på cigaretter stiger, og vi støtter også at afgifterne slår igennem i priserne, fordi vi har den indstilling at højere priser på cigaretter vil få rygerne til at tænke sig om, så de stopper eller skifter til røgfriprodukter eller e-cigaretter.

- Det giver da ikke nogen mening, når I samtidig dumper priserne på cigaretter?

- Jo det gør det, fordi vi har en forretning på cigaretter og de penge vi tjener på cigaretter overfører vi til udvikling og salg af røgfriprodukter. Det er ligesom da DONG/Ørstad tjente penge på kulkraftværker, som de investerede i havvindmølleparker.

- Hvor mange prisdumpede cigaretter har i solgt siden april?

- Nej det har vi ikke tal på. Det er helt nyt for os.

- Nyt for jer?

- Ja det er nyt, vi fandt ud af det (at manøvren med at sælge cigaretterne til underpris af de danske afgifter, red.) igår.

- Ændringerne i tobaksafgiftsloven trådte i kraft 1. april. Hvorfor har I ikke læst den nye lov igennem og haft styr på, hvordan den hang sammen?

- Men det har vi faktisk. De bestemmelser du refererer til er ikke nye. Det nye ligger i afgiftsniveauerne.

- Men er det så ikke endnu mere pinligt, at I ikke kender den gamle lovgivning?

- Den gamle lovgivning har ikke være relevant i mange, mange år, fordi der ikke har været afgiftsstigninger i mange, mange år. Det er lidt gået i glemmebogen.

- Så I har nogle jurister inde ved jer, der sidder med røde ører, fordi de har glemt den gamle lovgivning?

- Jeg tror der er mange jurister flere steder, der ærgrer sig, men vi er ikke glade for den her situation.