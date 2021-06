Dumpet af sine egne

Grete Christensen indrømmer at have undervurderet modstanden blandt medlemmerne

To gange på under et halvt år er sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, blevet stemt ned af sine egne medlemmer.

Først stemte et smalt flertal nej til den overenskomstaftale, hun præsenterede dem for.

I dag skoddede et massivt flertal så nok en aftale, og dermed er sygehusvæsnet fra lørdag ramt af arbejdsnedlæggelse fra over 5000 sygeplejersker.

Men Grete Christensen skal ingen steder som formand for DSR, Dansk Sygeplejeråd. Hun håber på succes i tredje forsøg.

- Du kaldte den aftale, som medlemmerne nu massivt har afvist, en 'milepæl'. Har du tænkt dig at blive på din post?

- Ja, det har jeg. Det er et meget klart element i vores organisation, at vi er demokratisk valgt, siger hun.

- Jeg blev genvalgt sidste år. Jeg kommer på valg igen. Jeg lytter til medlemmerne. Vi lytter til deres stemme. Så arbejder vi på det.

- Milepælen var, at vi for første gang fik politikerne med til en appel om en komité. Det er første gang, jeg har hørt Christiansborgs politikere tale om, at der skal ske noget med de kvindedominerede fag og deres lønninger. Derfor kaldte jeg det en milepæl. Det var ikke helt skævt.

Hvorfor dig?

Dansk Sygeplejeråd organiserer godt 80.000 medlemmer. Heraf er godt 56.000 sygeplejersker i job. 8000 er studerende.

Ved siden af den store fagforening vokser forskellige protestgrupper. Blandt andet Foreningen af Danske Sygeplejersker.

- Hvorfor skal medlemmerne tro på, at du kan levere noget, de er tilfreds med? Hvorfor er du den rigtige?

- Det er jeg, fordi jeg er valgt til det. Jeg har stået sammen med et formandskab i Dansk Sygeplejeråd. En hel hovedbestyrelse. Vi har også et flertal i kongressen. Det er ikke kun mig, som har taget fejl i det.

- Vi har troet på, at vi kunne overbevise vores medlemmer om, at den her komité er god på den lange bane. Der var ikke hold nok i det til de ville sige ja.

- Der er et stort mismatch imellem det, du vil, og det, dine medlemmer vil. Tror du, du har nogen troværdighed i det politiske miljø?

- Ja det tror jeg helt bestemt. Jeg tror ikke, vi er kastet ud i det her, fordi der er et mismatch imellem mig og mine medlemmer. Det har ikke skortet på henvendelser til politikere og arbejdsgivere om de pressede vilkår, der har været. Det har vi gjort i såvel coronatid som før. Så der er ikke noget stort mismatch. Men der er mange medlemmer, som har fået nok, siger Grete Christensen.

Sygeplejerske-formanden åbner i øvrigt mulighed for at endnu flere sygeplejersker går i konflikt.

Hovedelementet i den nu nedstemte aftale var en komité, som skulle se på lønstrukturerne på det offentlige arbejdsmarked.

Komitéen skulle blandt andet forsøge at udligne den skævhed, at sygplejersker starter omkring 5.000 kroner lavere i grundløn sammenlignet med en skolelærer.