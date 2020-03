Dybfrossent vinterland

I Danmark har vi netop taget afsked med en rekordvarm vinter, men ved Lake Eerie i amerikanske Hamburg, New York har man bestemt ikke oplevet samme slags varmegrader på det seneste.

Onsdag faldt temperaturen nemlig under frysepunktet, og siden er det kun blevet koldere, beretter amerikanske WMBF.

Over weekenden har temperaturen ligget på omtrent fem graders frost, og kombineret med 48 timers kuling, der har blæst ind over land fra søen, har det betydet, at hele nabolaget er blevet forvandlet til en dybfryser.

- Det ser fuldstændig uvirkeligt ud, fortæller beboer i Hamburg Ed Mis, hvis hus er dækket af et næsten meter tykt lag is visse steder, til CNN.

- Det er mørkt inde i mit hus. Det kan godt være lidt uhyggeligt, lidt skræmmende.

I Hamburg, New York er et helt nabolag forvandlet til en dybfryser. Foto: Ritsau Scanpix

Ed Mis har boet i kvarteret i otte år, og selvom han før har set sit hus dækket af is, har han aldrig oplevet det så slemt som denne gang. Og selvom vinterlandskabet ser smukt ud, får det mange beboere til at bekymre sig om deres hjem.

- Vi er bekymret for husets tilstand når isen begynder at smelte, på grund af al vægten på taget, lyder det fra Ed Mis.

At nabolaget er blevet dækket af et tykt lag is, skyldes en kombination af flere faktorer, forklarer Tom Niziol fra The Weather Channel ifølge CNN.

- Når temperaturen er nul til minus fem grader, vil al gusen (fra søen, red.), der rammer bygningerne fryse og lave en gigantisk istap, forklarer han.