Dybt rystede far: Børn måtte skide i spand

Selv om coronavirus sætter store krav til omstillingsparatheden blandt børn og forældre.

Så er der alligevel grænser for galskaben.

Da en gruppe børnehave-børn spændt vendte tilbage til daginstitutionen onsdag blev de præsenteret for en spand med et hul i bunden og en pose, hvis de skulle lave lort, skriver Berlingske.

Børnene fra Sølund Integreret Institution på grænsen mellem Østerbro og Nørrebro var sendt i Østre Anlæg for at være udenfor med børnene, men der var ikke tænkt på toiletforholdene.

Og så måtte pædagogerne tænke kreativt, men det faldt ikke i god jord hos en far for en af børnene.

- Da vi hentede vores søn, fik vi at vide, at de havde haft en spand. Pædagogerne sagde, at der ikke var nogle af børnene, der havde haft lyst til at bruge spanden, så de havde holdt sig eller også havde de skidt i bukserne.

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vores børn skal behandles sådan. Er det det, man kalder en genåbning? Det er uværdigt, og det er uhygiejnisk, siger Thomas Rasmussen til Berlingske

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, mens lederen fra Sølund Integreret Institution har afvist at kommentere sagen.

