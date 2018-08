Dykker fandt lysende dræbergople ved dansk strand

Ronn Petersen spærrede øjnene ekstra meget op, da han pludselig spottede en selvlysende gople under en snorkletur

En helt almindelig snorkletur udviklede sig til lidt af et eventyr for Ronn Petersen, da han var ude og dykke ved Hestehoved Strand i Nakskov.

Gennem dykkermasken spottede han en skikkelse, han ikke havde set før.

- Jeg blev faktisk lidt nervøs, da jeg så den. Er den farlig eller hvad?

- Det er første gang, at jeg ser den hernede ved Hestehoved, siger Ronn Petersen, der er døv, gennem sin tolk Lars Pallesen til Ekstra Bladet.

Goplen er fyldt med alle regnbuens farver. Foto: Ronn Petersen

I vandet var Ronn Petersen hurtig til at hive sit undervandskamera frem, og han fik knipset et par billeder af den mystiske sag.

- Jeg tænkte, at der nok var andre, som var interesseret i det. Så derfor sendte jeg det ind.

Selvom han var hurtig til at skyde et par billeder af de bløde og lysende skabninger, holdt han sikkerhedsafstand.

- Der var både større og lidt mindre gopler. De store var dem, der lyste, og dem turde jeg ikke røre ved.

- Men de små tog jeg op.

Invasiv gople

Ekstra Bladet har forsøgt at løse mysteriet om, hvilken gople som Ronn Petersen svømmede ind i.

- Det er en rippegople, og jeg er ret overbevist om, at det sågar er den, der hedder dræbergople, siger biolog Anders Kofoed.

Men på trods af det sindsoprivende navn er goplen langt fra farlig.

- Den dræber ikke noget som helst. Ligesom dræbersneglen.

- Goplen er invasiv, altså kommet et andet sted fra, så man frygtede, at den ville spise alle fiskelarver- og æggene. Men det gør den ikke heroppe, siger biologen.

Det er kun fra bestemte vinkler, man se farverne i goplen. Foto: Ronn Petersen

Vi skal ikke mange år tilbage, før den overhovedet var ikke at finde i Danmark.

- De store skibe har en masse balastvand med, og når de tømmer tanken, får man alt muligt møg ud, som kan smadre den natur, der er i området i forvejen.

- Heldigvis viser det sig, at dræbergoplen er hamløs ny gæst, ser det ud til. Det ser ud til, at den ikke kan lide vores torskeæg, for den spytter dem ud igen.