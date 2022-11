Dykker verden over: Værste nedtur siden finanskrisen

Det er ikke sjovt at have sit hus til salg i øjeblikket.

Det kan boligejere over hele verden lige nu skrive under på. Huspriserne falder nemlig ikke kun drastisk herhjemme, men over hele kloden.

Ifølge Finans skyldes det især de store rentestigninger, som man senest har set i lande som Storbritannien og USA.

Lejlighederne i København er hårdt ramt af de vedvarende prisfald. Men det er også her, at de største prisstigninger har fundet sted. Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix

Global nedtur

Boligmarkederne i Asien, Amerika og Europa er således voldsomt presset af faldende priser på boliger. Det får flere eksperter til at slå alarm.

'Vi står ved starten af en global nedtur på boligmarkedet, hvor priserne nogle steder allerede er begyndt at falde, mens stigende renter truer andre', skriver Adam Slater, cheføkonom i analysehuset Oxford Economics, ifølge Finans i en note.

På det toneangivende amerikanske marked er boligpriserne faldet med 2,6 procent siden juni. Her frygter man dog markant større fald i den nærmeste fremtid.

Hos vores norske naboer er boligpriserne faldet 3 procent siden august.

Helt skidt står det til i Sverige, hvor priserne er faldet med godt 7 procent siden marts. Syd for grænsen er de tyske huspriser faldet med 1,5 procent siden juni.

I Kina meldte man i september ifølge Finans om prisfald i 54 af landets største byer.

Voldsomme tal

Herhjemme så vi i oktober det største månedlige prisfald siden finanskrisen i 2011.

På landsplan faldt husene med 1 procent, når man korrigerer for sæson, og for lejlighedernes vedkommende er faldet på 1,5 procent.

- Det er meget voldsomme tal, og det viser, at markedet er vendt, så det nu er køber, der står med de bedste kort på hånden. Og tilsyneladende har sælgerne erkendt det og slækket gevaldigt på deres priskrav, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit.

Formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, varsler, at det formentlig ikke er slut med rentestigninger endnu. Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Store rentestigninger

De faldende priser på globalt plan skyldes især én mand: formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powel.

Federal Reserve (FED) hævede i begyndelsen af november atter den toneangivende rente med 0,75 procentpoint i et forsøg på at tøjle den tårnhøje inflation.

Samtidig lød den ildevarslende udmelding på et pressemøde, at flere rentestigninger kan være på vej.

Der er tale om den sjette renteforhøjelse i USA indtil videre i år, hvilket for nuværende betyder, at renteintervallet i landet er 3,75-4 procent - det højeste siden finanskrisen i 2008.

Det er ikke kun i USA, at man har hævet renten. Bank of England foretog et par dage forrinden den højeste renteforøgelse i 33 år og den ottende i alt siden 2021.